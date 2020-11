Une fuite récente affirme que la Radeon RX 6800 est une machine minière Ethereum, à tel point que ses performances sont 50% supérieures par rapport à celui offert par une GeForce RTX 3090 overclockée. Oui, vous avez bien lu, la version standard (et non XT) de la Radeon RX 6800 surpasse la carte graphique NVIDIA la plus puissante d’Ethereum.

Je sais que, a priori, cela peut paraître positif, au final on parle d’une carte graphique qui aura au prix de 579 $ et qui surpasse Ethereum minant un modèle qui a un coût de 1499 $, mais la vérité est que, pour l’utilisateur ordinaire, c’est mauvais, très mauvais. Voyons pourquoi.

Avant d’entrer dans le sujet, partons avec un peu de mémoire historique. Quand le “boom” de la crypto-monnaie s’est produit une énorme demande a été générée pour les cartes graphiques pour effectuer des tâches minières, ce qui a fait le prix de ce composant tirerait énormément, et que le stock de nombreux modèles a été réduit à un niveau incroyablement bas.

Le prix de vente des modèles les plus performants dans le secteur minier, comme le RX 570 et le RX 580, a augmenté de telle sorte qu’il atteignait, dans certains cas, 500 euros. Les 6 Go GTX 1060, GTX 1070 et GTX 1080 ont subi le même sort, même si leur augmentation de prix a été moins marquée par rapport à la Radeon d’AMD. Avec l’éclatement de la bulle de crypto-monnaie, la situation a entamé un lent processus de normalisation qui a conduit à une situation de coexistence générationnelle très préjudiciable pour le consommateur. Eh bien, c’est le scénario que nous ne voulons pas répéter avec la Radeon RX 6800.

Radeon RX 6800: son prix de vente va-t-il monter en flèche?

Si les rumeurs sont vraies et que vos performances minières Ethereum sont si bonnes, votre demande pourrait finir par être énorme, et cela finirait par affecter de manière disproportionnée le prix de vente, comme cela s’est produit à l’époque avec les générations précédentes.

En jetant un coup d’œil à la valeur d’Ethereum, nous voyons que, au cours de la dernière année, il a grimpé en flèche, et est passé d’un peu plus de 100 $ à dépasser la barrière de 480 $, bien qu’à l’heure actuelle, il se situe autour de 450 dollars par unité. Si nous mettons tout cela dans son contexte, la conclusion est claire, l’exploitation minière est très rentable, et si la Radeon RX 6800 dépasse de 50% les performances minières d’un RTX 3090, sa demande de la part des mineurs sera énorme.

AMD a partagé, à l’époque, une série de recommandations avec les détaillants pour empêcher les spéculateurs et les mineurs de s’approprier la totalité du stock de la nouvelle Radeon RX 6000, mais la vérité est que votre niveau de stock sera assez bas lors de sa première phase de lancement, donc tout semble indiquer qu’il sera difficile d’obtenir une unité à un bon prix.

Espérons qu’AMD puisse surmonter ces limitations de stock initiales et mettre sur le marché un bon nombre d’unités Radeon RX 6000 dès que possible, car cela vous permettrait de profiter de la campagne de Noël regagner des parts de marché dans le secteur des GPU. En ce sens, la Radeon RX 6800 joue un rôle fondamental car elle est, d’un point de vue prix-performances, l’une des solutions les plus intéressantes d’AMD.