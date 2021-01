La vraie raison pour laquelle Pikachu n’évolue pas a été découverte

Le Pokémon le plus aimé et le plus connu au monde est Pikachu, cette créature existe depuis le début de la série accompagné de Ash et bien sûr ceci duo ont participé à d’innombrables batailles.

Cependant, après quelques années de diffusion de l’anime, une question s’est posée des fans et c’est: Pourquoi Ash n’a-t-il pas fait évoluer son Pikachu? Officiellement dans l’anime, ils n’ont pas donné de réponse, mais au fil du temps, ils ont pris la tâche de laisser certaines indications qui pourraient expliquer les raisons.

Comme prévu, Pikachu a affronté des Pokémon beaucoup plus forts que lui, surtout avec sa version évoluée appelée Raichu, et dans une confrontation Raichu a tué Pikachu en quelques coups, Ash à ce moment-là avait le pierre d’évolution vous montrant l’opportunité.

La vérité sur les raisons pour lesquelles Pikachu n’évolue pas est révélée

Mais la créature a refusé et la meilleure solution était s’entraîner beaucoup plus dur et dans la vengeance de mêlée Pikachu est sorti victorieux.

Bref on pourrait dire que Ash respecte la décision de chacun de ses Pokémon, et s’ils ne veulent pas évoluer, à aucun moment ils ne les contraindront à le faire.

