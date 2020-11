Brock et Misty.

Les trois personnages principaux de la série animée Pokémon – Ash, Misty et Brock – ont réussi à augmenter, encore plus si possible, la légende de la franchise Pokémon. Ils étaient parfaits et ont fait de l’anime de la saga du jeu vidéo un grand succès.

Mais il est arrivé un jour où les fans de Pokémon ont découvert que Brock a été “remplacé” par un autre personnage, Tracey Sketchit. Mais pourquoi est-ce arrivé?

Pourquoi Brock est-il allé aux îles Orange?

L’histoire de Brock dans Pokémon a pris une tournure inattendue lorsque le personnage a décidé de marcher vers les îles Orange après avoir rencontré le professeur Ivy. Les fans ne l’ont jamais compris.

Maintenant, comme nous le dit Comic Book, un fan a réussi à parler à Masamitsu Hidaka lors d’une visite à Los Angeles et le directeur de Pokémon a révélé la raison pour laquelle ils ont décidé de remplacer Brock par Tracey.

Apparemment, les auteurs de Pokémon étaient très préoccupés par le fait que les fans américains voir Brock comme un raciste par la forme de ses yeux.

“Nous avons réalisé que personne ne se souciait de cela et tout le monde adorait Brock, alors nous l’avons ramené.”

Il s’agissait essentiellement de une décision prise par simple précaution. Ce ne serait pas la première fois que les fans d’anime critiqueraient une franchise pour racisme ou stéréotypes. Que pensez-vous de cette question?

