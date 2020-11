Xbox Series S vs Series X vs PS5. Image de The Verge

Avec la PS5 et la Xbox Series X | S déjà sur le marché, il n’est pas surprenant que les premiers benchmarks de performance des jeux vidéo aient commencé à émerger. Avec curiosité, il a été démontré que divers titres fonctionnent mieux sur la console Sony, comme c’est le cas avec Assassin’s Creed: Valhalla, quelque chose d’étrange vu les caractéristiques des deux plates-formes. Ca parle de quoi? Microsoft a promis de l’étudier de près avec les développeurs, mais apparemment le problème n’est que le temps.

Devkits Xbox Series X, la raison de la différence de performances?

Ce n’est pas quelque chose de 100% établi, mais à The Verge, ils ont lancé une fléchette qui semble être la justification de cette différence de résultats. Comme Tom Warren l’explique au milieu, les équipes de développement a reçu les devkits Xbox Series X et Series S plus tard que la PS5. Cela a donc permis de réduire le temps d’adaptation au matériel et, surtout, de déplacer efficacement le jeu vers les consoles Microsoft.

Comparaison des tailles PS5 et Xbox Series X.

C’est quelque chose qui ne s’est pas produit avec toutes les équipes, mais Warren dit que plusieurs sources lui ont indiqué cela, et qu’ils n’ont pas eu le temps d’optimiser autant qu’ils l’auraient souhaité. De son côté, de la part de Microsoft, ils prétendent être conscients de «problèmes de performances dans plusieurs jeux optimisés pour Xbox Series X / S et nous travaillons activement avec nos partenaires pour identifier et résoudre les problèmes pour assurer une expérience optimale.

Nous verrons comment la situation évolue, même si d’autres titres comme DiRT 5 ont beaucoup donné à parler les grandes différences de performances. Quelque chose de curieux, car la situation devrait être le contraire si l’on voit des comparaisons techniques PS5 vs Xbox Series X.