Netflix a fait plaisir aux fans de Cobra Kai en taquinant la première de la troisième saison de la série dérivée de Karate Kid. Le dernier épisode de la tranche est intitulé “19 décembre”, une date qui n’est pas seulement importante dans la saga, mais prend également un nouveau sens dans la série.

Ici, nous reviendrons plus en détail sur cette question. Nous vous recommandons de ne pas continuer à lire si vous n’êtes pas à jour avec Cobra Kai. Autrement dit, si vous n’avez pas vu la troisième saison se terminer, il serait préférable d’assister à ceci: alerte spoil!.

Bien que dans sa première saison Cobra Kai ait montré qu’il était bien plus que de la nostalgie, il ne sauve pas autant le piège dans les saisons suivantes. Dans le troisième et dernier épisode, et après le passage de YouTube à la plate-forme Netflix, Cobra Kai utilise la nostalgie du gros, ainsi que des personnages appartenant à la saga cinématographique Karate Kid.

Karaté Kid et Cobra Kai

Comme nous l’avons dit, le nom du dernier épisode de la troisième saison de Cobra Kai s’appelle «19 décembre». Et cela nous ramène aux films de Karate Kid, en particulier le premier, le 1984 réalisé par John G. Avildsen. Et c’est à cette date que se déroule le mythique tournoi de karaté de la ville, le All Valley Karate Tournament..

Cette information apparaît à l’écran dans le film de 1984, lorsque M. Miyagi et Daniel visitent le dojo Cobra Kai avec l’intention, selon l’enseignant, de gérer la situation par la raison. Rappelez-vous que John Kreese, le sensei de Cobra Kai, veut que les garçons résolvent leurs problèmes sur le tatami. Mais M. Miyagi lui dit qu’ils vont s’affronter dans le tournoi de karaté. Une affiche sur le mur indique la date: 19 décembre 1984.

Donc, Le 19 décembre était le jour où Daniel et Johnny se sont affrontés. Ceci après plusieurs semaines d’entraînement, puisque le différend qui les a mis dans ce tournoi s’est produit le soir d’Halloween. La victoire de Daniel marquerait son destin pour toujours, car, comme nous l’avons bien connu dans Cobra Kai, lui et M. Miyagi ont eu une longue amitié jusqu’à la mort du sensei. Et Johnny a perdu son chemin en perdant sa tribu, pour ainsi dire.

Une journée décisive pour les deux générations

Pour Johnny Lawrence, le 19 décembre n’a pas été seulement le jour fatidique où le nouveau venu de la vallée l’a battu dans sa discipline. Aussi quand il a été battu et expulsé du dojo par son sensei. En d’autres termes, pour les deux personnages, Daniel, la star des films Karate Kid, et pour Johnny, la nuit du 19 décembre a été un tournant dans leur vie. Les deux personnages l’ont exprimé ainsi dans Cobra Kai.

Maintenant, dans la nouvelle étape de l’histoire de Cobra Kai, le 19 décembre, plusieurs choses se produisent également pour les protagonistes. D’une part, Johnny a un rendez-vous avec Ali, la fille du premier film de Karate Kid qui reste finalement avec Daniel, bien que chacun d’entre eux ait ensuite continué sa vie. Après cette date, Ali l’invite à un dîner auquel Daniel et sa femme assistent également. Là, de vieux amis et ennemis se rencontrent, revoient leurs différences, leurs combats et en quelque sorte pour tous c’est une soirée fraternelle et mémorable.

Cependant, pour la nouvelle génération, c’est une journée d’affrontements, car Sam demande aux membres d’Eagle Fang Karate d’unir leurs forces pour vaincre le Cobra Kai. Les choses ne sont pas résolues lorsque le Cobra Kai s’introduit dans la maison LaRusso et qu’un combat décisif est organisé pour tous. Tant pour les dojos que pour les amis, ainsi que pour les sensei eux-mêmes qui sont parvenus à un accord comme il y a 36 ans: terminer les différences sur un terrain neutre, dans le tournoi de karaté.

Cobra Kai Saison 4

Donc, Le 19 décembre est une date emblématique pour toute la franchise Karate Kid et, comme on le voit, également pour Cobra Kai. On verra ce tournoi dans la saison 4 de Cobra Kai, qui est déjà en préparation.

Toutes les saisons de Cobra Kai sont disponibles pour tous les abonnés de Netflix.

