Samsung n’inclut pas de chargeur dans la boîte des nouveaux Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra. Mais pourquoi?

Écrit par Christian Collado sur Samsung Galaxy S21

Les nouveaux Samsung Galaxy S21 ils sont déjà là, et comme prévu, Ils arrivent sans chargeur ni casque dans leurs cartons.

Samsung a décidé de continuer les étapes d’Apple et de Xiaomi, en dépit de s’être moqué du premier sur leurs réseaux sociaux, et d’avoir par la suite supprimé ladite publication.

Mais, Quelles sont les raisons qui ont conduit Samsung à retirer ces deux accessoires de ses nouveaux téléphones? Lors de la présentation, le cabinet a tenté de justifier sa décision.

“De plus en plus de gens utilisent d’anciens accessoires”

Dans une déclaration de Patrick Chomet, vice-président exécutif et directeur de l’expérience client pour les activités de communications mobiles chez Samsung Electronics, ils ont discuté de la raisons qui ont conduit l’entreprise pour offrir un emballage plus minimaliste avec leurs nouveaux téléphones, qui manque d’accessoires inclus dans les tranches précédentes de la série Galaxy S.

En ce sens, il explique que l’entreprise a découvert que “de plus en plus d’utilisateurs de Galaxy réutilisent les accessoires dont ils disposent déjà”, prenant ainsi “des décisions durables dans leur vie quotidienne pour promouvoir les habitudes de recyclage”. Pour cette raison, et dans le but de «soutenir la communauté» dans ce processus, il a été décidé retirer le chargeur et les écouteurs du dernier opus de la famille Galaxy S.

Nous pensons que la suppression progressive des prises de chargeur et des écouteurs de l’emballage de nos appareils intégrés peut aider à résoudre les problèmes de consommation durable et à éliminer toute pression que les consommateurs peuvent ressentir en recevant continuellement des accessoires de chargeur inutiles avec de nouveaux téléphones.

Samsung indique également que leurs mobiles implémentent des ports de charge USB Type C depuis 2017les chargeurs plus anciens seront donc entièrement compatibles avec les modèles plus récents.

Or, le fait de ne pas inclure de chargeur implique que certains acheteurs du Galaxy S21 ne pourra pas profiter du technologie de charge rapide qui intègrent les appareils car ils n’ont pas de chargeur capable d’offrir la puissance maximale supportée par les terminaux. Si vous souhaitez profiter pleinement de cette technologie, vous devrez acheter l’un des chargeurs que Samsung vendra séparément.

Dans le cas des écouteurs, il convient de mentionner que Samsung a décidé de donner le nouveau Galaxy Buds Pro à chaque personne qui décide de réserver le Galaxy S21 Ultra, et les précédents Galaxy Buds Live à ceux qui parient sur les Galaxy S21 et S21 +. Par conséquent, la perte du casque filaire signé par AKG ne sera pas aussi grave que celle du chargeur.