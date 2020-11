Pokémon est avec nous depuis plus de 20 ans, des dizaines de jeux, de films et de saisons, et avec eux plus de 900 espèces qui sont apparues avec chaque nouvelle région explorée. Chacun d’eux a une origine, certaines plus simples, d’autres plus sombres ou plus alambiquées. Aussi, aujourd’hui nous allons parler d’une curiosité sur le Pokémon de type psychique par excellence, et tapez l’emblème dans la première génération. Ce n’est autre qu’Abra, Kadabra et Alakazam.

Les trois noms font partie d’une phrase utilisée par les magiciens pour éblouir les enfants, d’où la logique des évolutions. Cependant, en Allemagne, il a été prononcé Abracadabra Sim Sala Bim, ils ont donc renommé Alakazam avec Simsala. Cela a causé une grande confusion et les joueurs ont cru qu’il y avait une quatrième évolution appelée Bim.

PokéGod Bim: Au lieu de “Abracadabra Alakazam”, les magiciens allemands disent “Abracadabra Sim Sala Bim!” Donc en Allemagne, Alakazam a été rebaptisé Simsala… amenant les enfants allemands à croire qu’il y avait une 4ème évolution secrète appelée Bim. En savoir plus sur la génération 1 dans le monde: https://t.co/hUfnfjlCQs pic.twitter.com/Le3eLZWgi6 – Pokémon perdu du Dr Lava (@DrLavaYT) 26 octobre 2020

Cette curiosité a été récemment dévoilé par DrLava, sur son compte Twitter officiel. Bien qu’elle ait plus de 20 ans, la première génération continue de donner de quoi parler. Et si vous êtes intéressé par ce type de contenu, nous vous recommandons de lire cette théorie Pokémon qui explique l’origine du monde en le reliant à Unown.

