Nous savons que le divertissement via les services de streaming a connu une croissance rapide ces derniers mois, ce qui, selon les spécialistes, se poursuivra à l’avenir. Alors que pour le moment Netflix domine ce secteur, vous devez affiner votre stratégie marketing pour ne pas perdre de pertinence.

Plus si l’on considère que nous vivons à une époque où Disney + gagne des abonnés à un rythme accéléré, Vidéo Amazon Prime a été consolidée et des services tels que Apple TV +, HBO Max et Peacock Ils cherchent à gagner en pertinence. En ce sens, garder le public le plus longtemps possible est essentiel.

Une question ennuyeuse qui affecte l’utilisateur

Dans ce contexte, on a beaucoup parlé de ce facteur et de ce que les plates-formes devraient faire pour garder les utilisateurs sur leurs écrans le plus longtemps possible. Netflix fonctionne généralement très bien sur cet aspect, bien que cela ne le rend pas parfait.

En fait, il a tendance à avoir des habitudes qui plus que motiver l’utilisateur, génèrent de la gêne. L’un d’eux est de montrer la question « Tu vois toujours ce titre? » que, entre autres inconvénients, il doit arrêter la reproduction d’une série pour afficher le message en attendant que le spectateur clique sur le bouton pour «continuer à regarder» ou «revenir en arrière».

Pourquoi cela apparaît-il? s’affiche au cas où le spectateur aurait visionné deux chapitres d’une série consécutivement sans avoir interagi avec les commandes du lecteur. Dans ce cas, ce message apparaîtra à l’écran pendant les deux premières minutes de l’épisode suivant.

L’idée, selon Netflix, plutôt que d’ennuyer l’utilisateur, s’assure que « vous ne perdez pas votre progression ou ne consommez pas de données inutiles si vous ne cherchez pas vraiment ».

Pas bon UX

En bref, l’intention de la société de Los Gatos, en Californie, est d’offrir une meilleure expérience utilisateur, cependant, l’interruption ne fait pas forcément son travailEn fin de compte, une partie de la valeur ajoutée de ce type de service est que les gens contrôlent quoi, comment et quand visualiser le contenu; En d’autres termes, ils ne manqueront pas leur série ou leurs films car ils pourront les restituer au moment où ils le décideront.

Bien que la présentation de la question se veut utile, elle peut vraiment être vue comme un obstacle à l’expérience utilisateur, comprise comme les aspects de l’interaction des utilisateurs finaux avec l’entreprise, ses services et ses produits.

De cette manière, entraver l’affichage du contenu peut affecter les KPI Netflix UX, bien que plus que cela, l’important est de savoir comment l’utilisateur interprète ce message et ne reçoit généralement pas de réponse positive.

En ce sens, Netflix pose la question ennuyeuse, mais cela donne également à l’utilisateur la possibilité de la désactiver. Ceci est accompli en entrant le Paramètres, puis Commandes de lecture, puis Modifier. La «contre-indication» est que lorsque cette procédure est effectuée, chaque épisode devra être joué manuellement.

Pourquoi est-ce utile?

Certes, Netflix a encore divers éléments qui nuisent à l’expérience utilisateur, en plus de cette question, nous nous souvenons du pop-up ennuyeux «revoir la scène», ainsi que du teaser et de la bande-annonce promotionnelle. Dans tous les cas, l’objectif est de proposer une meilleure utilisabilité de la plateforme, même si vraiment beaucoup d’utilisateurs conspirent en les agaçant.

En ce sens, le fait que les abonnés aient le pouvoir de modifier ces éléments pour personnaliser davantage la plate-forme est un avantage que tous les services de ce type n’ont pas.

A propos, Vidéo Amazon Pirme Il a cherché à améliorer ces points, par exemple il a récemment activé la création de profils dans le même compte, alors qu’il faudra voir ce qu’il propose Disney + Lors de son lancement sur le marché latino-américain, bien qu’en raison de ce qui a transcendé la plate-forme déjà vue sur d’autres marchés, il a créé un écosystème très facile à contrôler pour l’utilisateur.