Après l’équateur de 2020, Realme a présenté la Realme Watch, votre smartwatch à un prix avantageux. Comme le rapporte GSMarena, les spécifications et la conception de la deuxième génération de Realme Watch viennent d’être presque complètement filtrées, après avoir traversé la FCC.

Cette Realme Watch 2 miserait à nouveau sur un design rectangulaire, en plus de la technologie TFT sur son panneau, notant que ce sera une proposition assez peu coûteuse. Passons en revue le fuite des spécifications et des fonctionnalités de cette Realme Watch 2, une future alternative aux rivaux d’Amazfit, Huawei et autres.

Panneau TFT et design rectangulaire, une formule familière

La Realme Watch 2, selon les informations divulguées par la FCC, aura un panneau de 1,4 pouces avec une résolution de 320×320 et la technologie TFT. Selon les chiffres, ce sera un panneau identique par rapport à la dernière génération, auquel nous sortons dans son analyse correspondante, certains qu’un autre colle concernant la visualisation.

La batterie de cette montre sera de 305mAh, pratiquement le double du modèle précédent, qui avait 160mAh. La Realme Watch nous a offert une semaine d’utilisation, voire deux si nous n’appuyions pas trop fort. Avec 145 mAh supplémentaires, il ne devrait pas être difficile de sauter le mois d’utilisation, tant qu’il n’y a pas beaucoup plus de capteurs ou de système d’exploitation.

Le design sera similaire au modèle précédent, bien que les dimensions varient légèrement, la Realme Watch 2 étant un peu plus grande

En ce qui concerne sa conception, l’image filtrée révèle qu’elle sera rectangulaire, et les informations FCC indiquent qu’elle aura des mesures de 257,6 x 35,7 x 12,2 mm, légèrement plus grand que le modèle précédent. Il se connectera via Bluetooth 5.0 BLE et, bien qu’il n’y ait pas encore de date pour sa présentation officielle, il ne devrait pas être trop loin.

