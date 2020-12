En août, nous avons pu analyser la Realme Watch et en novembre, nous avons rencontré la Realme Watch S. Un appareil, enfin, qui est devenu l’alternative aux montres connectées d’autres marques. Dans ce cas, la connexion avec le mobile se fait via l’application Realme Link, une application qui maintenant et avec Android est également disponible pour iPhone et iPad dans l’App Store.

Avoir un appareil de la marque Cupertino ne devrait pas être un obstacle Et maintenant, nous allons voir pourquoi, pour pouvoir synchroniser les données de l’horloge susmentionnée ou de l’un des appareils intelligents Realme. Sur le papier, le Realme Buds Q, le Realme Buds Air ou le Realme Band, mais pour l’instant l’utilitaire n’est pas compatible avec l’ensemble du catalogue de la marque. Une application qui peut déjà être téléchargée depuis l’App Store.

Realme Link dans l’App Store

Une application clé, alors C’est le nœud de connexion des wearables de la marque avec le téléphone en service. Cependant, les utilisateurs d’iOS et d’iPadOS ont jusqu’à présent été impuissants à synchroniser leurs gadgets.

L’application, qui peut déjà être téléchargée depuis l’App Store d’Apple, nécessite que l’appareil sur lequel nous allons l’installer (iPhone, iPad ou iPod) exécuter iOS 9.0 ou une version supérieure, quelque chose qui, sous un bon éclairage, sera le plus courant.

Pour l’instant, l’application présente des aspects à améliorer, ce qui dénote le faible score qu’elle offre dans le système de classification de l’App Store. Certains utilisateurs se plaignent de problèmes de reconnaissance avec certains appareils et en ce sens, apparemment le Realme Band, les écouteurs Realme Buds Q et Realme Buds Air Neo ne sont pas compatibles pour le moment.

Avec la Realme Watch, il semble que la connexion fonctionne, comme avec la caméra de sécurité, la Smart Cam 360º ou la Smart Bulb, mais il y a des erreurs dans les notifications. Dans les commentaires également, ils parlent de problèmes sur l’iPad, car l’écran ne s’adapte pas complètement. L’application vient d’être lancée, donc Il faut s’attendre à ce que ces échecs soient corrigés dans les mises à jour progressives.

