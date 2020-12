Les animaux en 3D ne sont pas la seule nouveauté en réalité augmentée que Google a introduite dans la recherche: il est désormais possible de pvoler divers produits de maquillage à l’aide de la caméra frontale de votre téléphone. À quoi ressemblera une ombre à paupières ou une couleur de rouge à lèvres? Google le montre en temps réel.

La réalité augmentée de Google a amélioré une multitude de fonctions sur les téléphones compatibles. Par exemple, nous pouvons voir à quoi ressemble un lion à la maison, prendre des photos d’un ornithorynque et même mesurer la distance entre la salle à manger et le salon. Certaines fonctions sont pratiques et certaines sont aussi amusantes ils peuvent combiner les deux aspects; comme pour le test de maquillage en réalité augmentée. Et sans avoir à installer d’applications.

Choisissez le type de maquillage, la marque, la couleur …

Essayer le maquillage grâce à l’AR et à la caméra du smartphone n’est pas nouveau puisque des applications comme L’Oréal proposent ces fonctions depuis un certain temps. Depuis les systèmes de reconnaissance faciale déterminer avec précision chaque caractéristique du visage, et ils sont capables de le mettre en valeur pour appliquer n’importe quoi, des filtres à mettre des lunettes, pourquoi ne pas varier les couleurs du visage pour montrer qu’ils ont maquillé? Et directement depuis le moteur de recherche.

Google a officiellement introduit le test de maquillage en réalité augmentée dans son moteur de recherche. Il suffit de taper certaines marques de maquillage à côté du type spécifique de produit dans l’onglet Shopping (“ Shopping ”) pour que Google renvoie différents articles à vendre et un carte permettant des tests directs. Étiqueté avec un “ Essayez-le ”, et comme pour les animaux en 3D, Google utilisera ARCore sur les mobiles compatibles pour peindre virtuellement le visage.

Changez les différents tons, choisissez des visages prédéfinis (hommes ou femmes) et aussi essayez-le à la première personne: Google active cette fonction dans la recherche «Shopping» des produits de L’Oréal, MAC Cosmetics, Black Opal et Charlotte Tilbury. Le test démarre aux Etats-Unis: nous avons fouillé nos téléphones espagnols sans localiser une trace de réalité augmentée pour le maquillage. On s’attend à ce que Google étende progressivement la fonction au reste des territoires.

Plus d’informations | Google

