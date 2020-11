De nombreux utilisateurs ont utilisé le hashtag #DisneyTerrorista pour marquer à la fois Tenoch Huerta et les comptes officiels de la maison de la souris

Cependant, ni l’acteur ni la société n’ont répondu directement à ces accusations pour la clôture de cette note

Israël Arconada, qui a reconnu le hashtag, a partagé sur son compte Twitter certains des messages se moquant d’eux.

Il n’y a pas de meilleur exemple de la volatilité des médias sociaux que la récente odyssée de Tenoch Huerta et la suite de Black Panther. Vendredi après-midi, il a été annoncé que l’acteur mexicain deviendrait un méchant dans ce film Marvel. Au départ, la nouvelle a été bien accueillie par les fans de l’artiste et de la maison de la souris. Mais aujourd’hui, un scénario radicalement différent est présenté grâce au nouveau hashtag #DisneyTerrorista.

Maintenant, un groupe d’utilisateurs sur Twitter a popularisé ce hashtag. Ceci, car ils soulignent que Tenoch est un mauvais exemple pour les jeunes fans de Marvel. En utilisant le hashtag #DisneyTerrorista, le public a cité les anciens messages de l’artiste, dans lesquels il propose que la force et d’autres méthodes violentes soient utilisées contre les opposants politiques. Plus précisément, une proposition a été reprise, à partir de juillet, où elle suggérait «qu’ils soient abattus sur le dos et enterrés face contre terre».

C’est la haine et le classisme que @TenochHuerta promeut

Et @disneyplusla doit tout à fait être d’accord sur l’endroit où il l’engage # DisneyTerrorista pic.twitter.com/cYBp8eK2B6 – Suis-je le BOA? #? (@JeSuisLaBOA) 22 novembre 2020

. @ Disney @disneyplus Récemment, l’acteur Tenoch, une personne qu’ils ont embauchée pour leurs films ou tout ce qu’ils vont faire, a déclaré que si cela dépendait de lui, il tirerait sur l’opposition dans le Zócalo de Mexico, je ne vois pas cela aligné sur leurs valeurs. #DisneyTerrorista pic.twitter.com/VeR34S4K68 – ?? ???? Mèche ?? (@johnwickmx) 22 novembre 2020

Le net Je ne vais pas annuler mon abonnement à Disney car je ne l’ai jamais loué, ni moi non plus, encore moins maintenant qu’ils travaillent avec des promoteurs terroristes du narcommunisme. #DisneyTerroriste Mais ESPN vient de Disney, dommage Faitelsson, je ferais mieux de regarder TDN ou FoxSports pic.twitter.com/wzlH8PA9Yc – M. Lotario (@MrLotario) 22 novembre 2020

Tenoch Huerta a également été critiqué pour ses liens personnels avec des terroristes présumés, ce qui a également contribué à renforcer le hashtag #DisneyTerrorista. Plus précisément, la maison de la souris est accusée d’ignorer la relation de l’acteur avec Israel Arconada. Un individu qui serait affilié à Euskadi Ta Askatasuna (ETA), une organisation terroriste en Europe. À 14 heures, cette tendance avait déjà rassemblé plus de 2800 publications.

Maintenant @disneyplusla parie sur les artistes liés aux terroristes, Tenoch Huerta

Un ancien collaborateur de l’organisation terroriste ETA et ancien collaborateur d’Evo Morales et du régime chaviste, a travaillé et continue de travailler pour AMLO, sous l’abri de Morena. # VxM #DisneyTerrorista pic.twitter.com/46xuq1xWQ3 – José Fernando Pedraza Zúñiga (@ jfernandopedra1) 22 novembre 2020

@Disneyplusla pousse maintenant un ami de terroristes à faire des films pour enfants? Disney a encore le temps de changer un acteur qui inspire vraiment les enfants @TenochHuerta n’est pas une option. #DisneyTerrorista pic.twitter.com/FRRGqlaJN1 – M? R? C? L? ? r ??? z ??????????? ??? (@MaricelaArnaiz) 22 novembre 2020

Savez-vous si l’inclusion inclut également les terroristes? Je dis cela pour les nouveaux films Disney. #DisneyTerrorista pic.twitter.com/dL8vDEBEnU – Linda Sofia ?? (@dimitrov_sofia) 22 novembre 2020

Le nouveau casting @Disney

Ils incluent des acteurs spécialisés dans les personnages de Narco @TenochHuerta de Caro Quintero à Black Panther, ils n’envoient pas le bon message ou sont-ils? # DisneyTerrorista # ConLosTerroristasNo pic.twitter.com/eI9fnU2f6n – Sheila # ??????????? #? (@SheilaMMSG) 22 novembre 2020

Je viens de me désabonner de # DisneyPlus +, je veux être cohérent avec mon opinion. @ Disneyplusla N’EST PAS UN EXEMPLE. # DisneyTerrorist pic.twitter.com/0o0sxX6RZr – FER MX ????? (@ _MRFX10_) 22 novembre 2020

Incroyable que @DisneySpain ait l’intention d’avoir dans ses rangs un acteur avec une éthique morale aussi basse, avec des liens avec des terroristes. Est-ce le genre de modèle que vous voulez que les enfants et les adolescents suivent? #DisneyTerrorista pic.twitter.com/KXXKOsYxnO – Sophie Ale (@sophia_ale) 22 novembre 2020

Alors @disneyplusla promeut la carrière d’un ami de terroristes. Vous vous débrouillez très bien.

Voyons voir @disneyplusla ici je vous laisse qui est Israel Arconada Gómez mieux connu sous le nom de Katu Arkonada, ami de ..

@TenochHuerta #DisneyTerrorista

? https: //t.co/X6nmkC21YB pic.twitter.com/939RS3Qg7K – Julián Hamlet ?? ObsciMx YoSoyObservatorioCiudadano (@ juliangt2011) 22 novembre 2020

#DisneyTerrorista: une accusation qui n’est pas mineure

Cette tendance est la dernière chose dont la maison de la souris a besoin pour positionner son streaming en Amérique latine. Le hashtag #DisneyTerrorista pourrait ruiner son lancement au Mexique, l’un des marchés de streaming vidéo à la demande (VoD) les plus importants à l’échelle mondiale. Selon El Universal, depuis 2018, le pays est celui qui a investi le plus d’argent dans la télévision sur Internet dans toute la région. Quelque chose qui en fait une cible très attractive pour toute entreprise.

Notes connexes

Même si ce n’était pas pour le marché du streaming, un hashtag comme #DisneyTerrorista est assez négatif pour la réputation d’une marque, quelle que soit la véracité des plaintes ou des faits. Selon les données de Statista, il est vrai que le nombre de ces types d’attaques a considérablement diminué depuis 2014. Cependant, en 2018, il y avait encore plus de 8 000 de ces attaques à l’échelle mondiale. Il est donc compréhensible que ce soit une question très sensible.

Le pire de la situation est que, même si l’allégation #DisneyTerrorista est infondée ou non, elle a le potentiel de nuire à l’entreprise et à son expansion à long terme. Dans les données d’une autre entreprise, le simple fait d’avoir une annonce de marque sur un site pas si digne de confiance pourrait réduire de plus de moitié la confiance dans votre entreprise. Ainsi, une plainte pour association avec des personnes qui soutiennent des actes de violence à des fins politiques serait encore plus grave.

Autres accusations de soutien présumé au terrorisme

Malheureusement, l’affaire #DisneyTerrorista n’est pas la première fois qu’une marque est impliquée dans ce type d’accusations. En 2019, un collaborateur d’Interjet a proposé de faire exploser une bombe au milieu du Zócalo à Mexico pour se débarrasser de tous les fans du président. La situation, comme maintenant, est devenue virale sur les réseaux sociaux. A tel point que la marque a dû émettre une déclaration officielle à ce sujet pour s’excuser de cette situation.

Un événement similaire à #DisneyTerrorista a été vécu en 2017 entre plusieurs marques britanniques. Un rapport du journal The Times a révélé que diverses sociétés soutenaient sans le savoir des groupes militaires et terroristes radicaux. En effet, leurs annonces programmatiques apparaissaient sur leurs sites. Et donc, générer des revenus publicitaires pour eux. Ensuite, même les grands acteurs du marché, comme Mercedes-Benz, étaient liés à des publications qui encourageaient la violence.