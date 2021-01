The Binding of Isaac: Repentance Coming to PC First

Edmund McMillen, créateur de La liaison d’Isaac, a annoncé qu’il publierait le DLC sous la forme d’une suite appelée Repentir le prochain 31 mars sur PC et plus tard sur consoles. Ce contenu supplémentaire nécessitera de posséder The Binding of Isaac: Rebirth et comportera une grande variété de nouveaux boss, étages, chemins alternatifs, objets, éléments d’histoire, défis et quelques personnages supplémentaires. Le DLC a été montré dans un nouvelle bande-annonce:

Savoir plus: Téléchargez gratuitement Jurassic World Evolution pour PC pendant une durée limitée

Grâce à Repentance, les joueurs pourront expérimenter The Binding of Isaac comme jamais auparavant. La repentance conduira Isaac à nouvelles aventures de donjon roguelike alors que le brave garçon descend dans le sous-sol pour faire face à son plus grand défi à ce jour. La nouvelle quête vous emmènera dans des endroits inconnus que vous n’avez jamais été, remplis de nouveaux ennemis et d’horribles boss, de combinaisons d’armes que vous n’avez jamais mises en synergie auparavant et d’objets que vous n’avez jamais vus.

▪ Date de sortie: 11/04/2014