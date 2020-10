Avec les données officielles de la CNMC correspondant au mois de Juin 2020 en main, nous commençons la revue où nous analyserons les résultats mensuels du transfert des lignes Internet fixes entre opérateurs, pour approfondir une vision plus globale de chaque télécom, incluant les données du mois, le cumul annuel et l’évolution par rapport aux années précédentes.

Bien qu’avril et mai 2020 aient été des mois atypiques en raison de la crise provoquée par le coronavirus, qui a rendu impossible la portabilité de la fibre et de l’ADSL normalement, en juin les portabilités ont été tellement augmentées que même 80,4% des numéros fixes ont été portés plus que le même mois de l’année précédente, plus précisément, un total de 262 503 lignes. 10,6% de plus que le précédent record de portabilités fixes atteint en octobre 2018, lorsque 237147 lignes ont été portées.

Se concentrer sur le lignes haut débit fixes, il parc augmenté de 71398 lignes en juin dépasser 15,41 millions d’accès. Le total des lignes de fibre vers le domicile a dépassé 10,74 millions, grâce à une augmentation de 142 322 lignes de fibre, qui a compensé la perte de 72 222 lignes ADSL et 6 463 autres lignes HFC perdues.

Le retour à la normalité convient très bien à Movistar, MásMóvil, Vodafone et Euskaltel

Au cours du mois de retour à la portabilité normale, Vodafone est resté proche du record atteint le mois précédent, mais en juin, Movistar, MásMóvil et Euskaltel ont été les plus bénéficiaires. Movistar a remporté 24500 lignes, son meilleur record depuis l’été 2018; Euskaltel a remporté près de 8800 lignes, très proche du record historique établi en septembre 2019; et MásMóvil ont ajouté plus de 55000 lignes, leur meilleur record depuis février 2018.

Avec tous les rivaux récoltant leurs meilleurs records depuis longtemps, Orange a été la grande victime et a fini par perdre 41300 lignes, le pire chiffre historique pour les Français, et 623% moins bon que la moyenne des deux dernières années, située à -5 720.

Comme prévu, la comparaison avec le même mois des années précédentes reste très positive pour Movistar, Vodafone, MásMóvil et Euskaltel, tandis qu’Orange a chuté quatre fois sous son pire record.

En différenciant les technologies d’accès (FTTH ou fibre, HFC ou câble et ADSL), par rapport à l’année dernière, la tendance se poursuit et des chiffres presque identiques sont atteints avec une augmentation de 1,5 million de lignes FTTH et une perte de 1 million ADSL, ce qui signifie qu’environ 500 000 lignes ont été migrées. Par rapport à quatre dernières années, le total des lignes ADSL a baissé d’environ 3,50 millions de lignes, le HFC perd 364000 et utilisateurs avec fibre ont augmenté de 5,09 millions.

Concernant l’évolution des parts de marché atteintes en juin par rapport aux quatre dernières années, Movistar a perdu 3,65 points de pourcentage, Orange aurait perdu 3,67 points et Vodafone a perdu 2,37 points. Faire pencher la balance trouverait Euskaltel, qui gagne 0,59 point et le groupe MásMóvil gagne 9,10 points.

