Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La Xbox Series X fera ses débuts près de 19 ans après la première console de Microsoft. Aujourd’hui, la société compte de nombreux partenaires et influenceurs, mais l’un des premiers à soutenir la marque a été Dwayne “The Rock” Johnson, célèbre acteur et ancien lutteur. Eh bien, la célébrité n’a jamais perdu la relation avec l’entreprise et a annoncé aujourd’hui une nouvelle collaboration avec elle, grâce à laquelle ils apporteront des milliers d’heures de plaisir à de nombreux enfants.

A travers son compte Instagram, Dwayne Johnson a publié une vidéo à l’occasion de la nouvelle collaboration qu’il va mener avec Microsoft. Tout d’abord, l’acteur a rappelé qu’il avait participé à la promotion de la première Xbox et comment depuis lors, lui et Microsoft avaient fait plusieurs autres collaborations pour promouvoir les dernières consoles.

Avec la Xbox Series X, il ne faisait pas exception et dans la vidéo, il a confirmé qu’ils avaient de nouveau uni leurs forces, cette fois également avec la fondation caritative Gamers Outreach pour produire 20 consoles Xbox Series X très spéciales et qu’elles rempliraient une mission caritative, car elles les donneront. à 20 hôpitaux pour enfants aux États-Unis.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Un créateur du film Borderlands souhaiterait que The Rock participe au projet.

Les consoles seront une édition très spéciale

Comme vous pouvez l’imaginer, les consoles issues de cette collaboration ne seront pas des unités ordinaires, mais des éditions personnalisées. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo partagée par Johnson, ces consoles porteront l’emblème de The Rock, le Brahma Bull, sur la partie supérieure de la face avant, et sur la partie inférieure, non seulement la signature du célèbre acteur, mais aussi un message. d’encouragement à tous les enfants des hôpitaux: «Gardez le sourire et AMUSEZ-VOUS! Avec amour, Dwayne «The Rock» Johnson ».

De même, le contrôle de la console sera également spécial, car elle portera également le logo La Roca en or.

Ces consoles feront partie du GO Kart, qui sont des unités de loisirs ou de petits kiosques comprenant la console, une commande et un écran prêts à permettre aux enfants de profiter de l’expérience Xbox et leur période de maladie est plus supportable. Environ 50 000 enfants devraient essayer ces unités.

«Ces enfants luttent contre leur maladie avec un courage incroyable et je suis ravi que Microsoft Gamers Outreach et moi puissions leur apporter joie et sourire. Vous m’apprenez à moi et au monde ce que signifie la vraie force. Restez fort et souriant… des choses comme celles-ci seront toujours la meilleure partie de ma renommée », a déclaré Johnson.

Qu’avez-vous pensé du geste entre Microsoft, Game Outreach et The Rock? Dites le nous dans les commentaires.

Puisque nous parlons de cet acteur, nous vous disons qu’il pourrait faire partie de la suite de Sonic: The Movie et donnerait vie à l’un des principaux amis du Blue Hedgehog. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à La Roca si vous visitez cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

Source 1, 2