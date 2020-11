Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Aujourd’hui est un jour spécial, car aujourd’hui n’est pas seulement le grand lancement de la Xbox Series X, une console que le monde attend depuis des mois, cela fait aussi près de 19 ans depuis le lancement de la Xbox originale. Beaucoup de gens ont déjà la console entre les mains, ils attendent qu’elle arrive ou ils achèteront la leur aujourd’hui, mais il y a des milliers d’enfants qui ne subissent pas le même sort. Mais c’est pourquoi, à cette date spéciale, Dwayne “The Rock” Johnson a annoncé qu’il travaillait avec Microsoft et Gamers Outreach pour livrer des consoles Xbox Series X à 20 hôpitaux pour enfants aux États-Unis.

L’annonce a été publiée sur Instagram du rock, où il partage une vidéo de la première de la Xbox originale, un événement où il était avec Bill Gates, se souvenant qu’il était avec Xbox depuis le début et qu’il est de nouveau pour le lancement de ce nouvelle génération, d’une manière encore plus spéciale.

A cette occasion, Dwayne “the rock” Jhonson se rendra dans 20 hôpitaux pour enfants, pour livrer de ses propres mains une édition spéciale de la console Xbox Series X, elle portera le logo de The Rock avec sa signature et un message encourageant qui dit “Follow souriant et AMUSEZ-VOUS! Avec amour, Dwayne “The Rock” Jhonson “

Cet acte émotionnel est réalisé en collaboration avec Gamers Outreach, une organisation caritative qui contribue à rendre les jeux vidéo accessibles et plus faciles à manipuler pour les enfants hospitalisés, dont les conditions ne leur permettent souvent pas d’avoir une console ou de jouer à des jeux vidéo comme tout autre le ferait. autre. Cet effort permettra à plus de 50000 enfants de vivre l’expérience X Series grâce à un dispositif spécial qui permet d’avoir un écran à côté de la console, de manière portable et facile à transporter pour pouvoir passer de patient en patient, ainsi tout le monde peut en profiter.

