Ce mardi 15 décembre Joueurs latins de Kaos a annoncé son retour à TOUT, Le tournoi League of Legends le plus important en Amérique latine.

Après un an d’absence, le rhinocéros revient au sommet d’une compétition qui l’a vu être couronné à plusieurs reprises en tant que meilleure équipe de la région. Entre autres réalisations, KLG a remporté 3 trophées de la CLS et c’était la première équipe d’Amérique latine à jouer les Mondiaux, en 2017.

La présentation a été faite par le signal de Télévision aztèque et a présenté la participation des 5 joueurs partants qui porteront le maillot rouge lors de la division d’ouverture de la LLA 2021. Le nouveau logo de l’équipe a également été présenté lors de la cérémonie, qui préserve le rhinocéros classique qui accompagne l’institution depuis plus de 5 ans.

Le quintette de Joueurs latins de Kaos sera composé de Bastián ‘IceBox’ Almonacid en haut, Diego ‘QQMore’ Apablaza dans la jungle, Sergio ‘Cotopaco’ Silva dans la voie du milieu, Nicolás ‘KreshtDoo’ Díaz en tant que tireur et Gary ‘Duivel’ Almonacid dans le rôle de soutien. Ce dernier a eu une participation exceptionnelle à l’Azules Academy et fera ses débuts à la TOUT en compagnie de son frère, ‘Glacière’.

“Arriver à Joueurs latins de Kaos cette 2021 est passionnante. C’est une équipe que j’ai suivie pendant longtemps, avant même d’être un joueur professionnel. Le plus grand défi que nous aurons est de laisser le nom de KLG au sommet. Être une bonne équipe, avoir de bonnes performances et de belles performances, c’est ce à quoi nous aspirons tous, car KLG s’est caractérisé par cela dans ses meilleurs moments. Le retour de KLG aile TOUT Ce sera un plus pour la ligue en général, c’est une équipe qui émeut beaucoup de fans et je pense que tout le monde a grandi dans la scène esport en regardant KLG champion et rivaliser avec Lyon Gaming », a-t-il déclaré.QQPlus‘à l’arrivée au club.

Pour sa part, ce sera Lautaro ‘Monsieur G’ Ulla qui rejoint la ruée comme L’entraîneur-chef. À côté de lui dira présent Gaston ‘MDGaston’ Marino, qui a dirigé Jeux de morts-vivants à la Promo 2020 / Relégation du TOUT après avoir défendu aux côtés des “morts-vivants” dans le Argentine Master Flow League. Maximiliano ‘Hohl’ González sera le Analyste de données, tandis que Renzo ‘Hayha’ Quatrocchi et Ruben ‘xSWRD’ Smith ils feront la même chose que Entraîneur de position.

Joueurs latins de Kaos Il accueille également d’anciens joueurs, qui reviennent dans l’institution dans des rôles techniques et administratifs. Claudio ‘Clatos’ Navarrete, un jungler qui a représenté l’équipe en 2014, sera le Coach de position de ladite position, ainsi que l’historique Juan ‘Regi’ Cruz, remplissant un rôle similaire dans la voie centrale.

‘Monsieur G»il a souligné qu ‘« avec le choix des nouveaux joueurs, je suis assez content, je sens qu’un très bon groupe s’est constitué au moment du travail. Je suis très heureux pour le staff qui s’est réuni pour travailler autour de ces joueurs et les amener au plus haut niveau. J’espère que ce sera le meilleur pour cette scission et que les résultats que nous attendons seront donnés. “

Un autre qui revient aux hôtes de KLG c’est Felipe ‘Helior“ Pastenes, qui est l’un des joueurs les plus aimés et les plus connus de l’histoire du club. À cette occasion, le «plafond» s’éloigne de la faille de l’invocateur, en supposant que Esports Gestionnaire de Joueurs latins de Kaos.

«C’est formidable de retourner dans l’équipe où les gens me connaissaient le plus et où j’ai eu les meilleurs résultats. C’est une autre occasion de ramener le club au sommet une fois de plus. Je veillerai à ce que les équipes et les divisions aient ce qu’il faut pour concourir avec autant de dévouement que possible et selon les normes les plus élevées. Nous voulons leur fournir les outils nécessaires pour réussir, afin que les joueurs et le staff technique puissent se développer. Soutenir l’équipe dans d’autres domaines sera un défi divertissant », a déclaré« Helior ».

Suite à l’annonce du roster LLA, Kaos Latin Gamers annoncera bientôt les nouvelles divisions compétitives qui viendront rendre cette ruée encore plus puissante.

