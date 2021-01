Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Ce mercredi, un tribunal de Saint-Pétersbourg a interdit l’anime Death Note, Tokyo Ghoul et Inuyashiki via le site “jut.su” après avoir craint dans le pays que les adolescents imitent la violence à l’écran. Lors du procès, l’accusation a projeté des épisodes de ces animes pour prouver leur point, selon le Moscow Times, via Kotaku, le tribunal a déclaré que «chaque épisode contient de la cruauté, des meurtres, de la violence». Des éléments qui vont à l’encontre de la famille et de la société russe.

Mais ce procès n’est pas isolé, à la mi-décembre, cinq autres poursuites ont été déposées dans le pays contre 49 sites de distribution d’anime russes. Les procureurs de l’État ont également demandé au tribunal d’interdire d’autres émissions telles que Elfen Lied et Naruto, dans des procès qui n’ont pas encore été tranchés.

Tel que rapporté par Meduza, Oleg Erlikh, un expert de l’Académie d’éducation pédagogique postuniversitaire de Saint-Pétersbourg, a déclaré que Death Note était «potentiellement dangereux pour un enfant moderne».

Il convient de noter que la décision du tribunal de Saint-Pétersbourg se réfère uniquement à des sites Internet spécifiques qui diffusent ce type de contenu, mais selon le site Web Meduza, l’agence de censure russe, Roskomnadzor, pourrait interpréter l’interdiction comme un interdiction plus large de ces animes, et peut même interdire les séries elles-mêmes sur tout le territoire.

