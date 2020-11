Microsoft déclare avoir détecté une série de cyberattaques contre des entreprises qui recherchent ou développent un vaccin contre le COVID-19. Le rapport détaille que les origines de ces attaques proviennent de cybercriminels en Russie et en Corée du Nord.

Les attaques provenaient principalement de ces deux acteurs, qui se sont fixés leurs objectifs aux États-Unis, au Canada, en Corée du Sud, en Inde et en France. Heureusement, Microsoft a pu détecter le plus grand nombre d’attaques dans le temps grâce à ses systèmes de protection intégrés dans le matériel informatique.

Microsoft a offert son aide une fois que les attaques ont été détectées pour prévenir et améliorer la systèmes de sécurité dans ces entreprises orientées vers la santé. Ils ont également mis en garde contre la possibilité de déstabiliser la société à travers ce type d’attaques, ainsi que sur l’étape historique que nous vivons face au COVID-19.

Les cybercriminels ont utilisé la force brute et le phishing

Les cybercriminels usurpaient leur identité via différents e-mails. Cette méthode est connue sous le nom de Hameçonnage Et cela a tendance à être très récurrent chez les cybercriminels avancés et les amateurs qui tentent d’arnaquer un grand nombre d’utilisateurs.

Autres mesures utilisées pour perpétrer le attaques Les entreprises impliquées dans la recherche et le vaccin COVID-19 étaient l’attaque par force brute ou même le détournement de matériel informatique, mieux connu sous le nom de ransomware.

Attaques reçues de Russie -Strontium- et ceux de Corée du Nord -Zinc et Cerium- ont été répudiés à temps par l’équipe Microsoft. De plus, il a offert son aide pour améliorer la sécurité des environnements informatiques et pour pouvoir continuer avec l’activité principale sans revers majeurs.

Appel au réveil de Microsoft aux gouvernements

L’annonce de ces informations est publiée précisément au moment où Brad Smith, président de l’entreprise, appelle les gouvernements au Forum de Paris pour la paix avec plus de 65 organisations à protéger les entités du secteur médical et à sauvegarder leurs progrès.

Nous pensons que la loi doit être appliquée non seulement lorsque les attaques proviennent d’agences gouvernementales, mais également lorsqu’elles proviennent de groupes criminels que les gouvernements autorisent à opérer – ou même à faciliter – à l’intérieur de leurs frontières. Il s’agit d’une activité criminelle qui ne peut être tolérée.

Microsoft Il est clair dans son message que les attaques de cybercriminels sont à l’ordre du jour et tous les efforts doivent être ajoutés pour empêcher toute attaque qui affecte négativement le développement de la science.

