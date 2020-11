Ragnarok attend les joueurs en 2021 avec un nouvel opus PS5.

God of War est revenu dans nos vies en 2018 avec une aventure audacieuse de la main de Cory Barlog et Sony Santa Monica, a changé le décor et avec des changements importants dans sa proposition qui lui ont fait gagner le GOTY 2018. Mais même le voyage dans les terres nordiques n’a pas empêché Kratos entrer pleinement dans l’Olympe l’une des sagas les plus vendues. Aujourd’hui, nous avons appris que la saga God of War, parmi toutes ses tranches, dépasse déjà 51 millions de jeux vendus.

Un article récent du New York Times a proposé de données de vente dans deux sagas spécifiques de PlayStation, de la société elle-même. D’une part, on sait que Ghost of Tsushima a vendu 5 millions de jeux. Et, d’un autre côté, nous savons que Jeux de God of War totalisant 51 millions d’unités vendues.

Bien que les chiffres spécifiques du God of War de 2018 n’aient pas été mis à jour, on sait que les chiffres de la saga ils étaient environ 22 millions de jeux en 2012, peu de temps avant la première de God of War: Ascension. Cela signifie que, au cours des 8 années qui ont suivi, 20 millions de jeux supplémentaires de la série ont été vendus, où prédominer sûrement le seul nouvel opus publié dans la dernière génération.

Pour l’avenir, tous les yeux sont rivés sur cette PS5 God of War que beaucoup connaissent déjà sous le nom de “Ragnarok”, et qui indique sa première en 2021. Sûrement d’ici la fin de l’année, si l’on tient compte du fait que PlayStation prévoit de publier Ratchet and Clank et Gran Turismo 7 au premier semestre 2021. Gros chiffres pour cette saga née par David Jaffe en 2005, en attendant son prochain opus. Si vous ne l’avez pas encore joué, voici notre critique de God of War. Et en cadeau, nous vous laissons l’analyse de PlayStation 5.

