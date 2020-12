Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Fall Guys est sur le point de lancer sa troisième saison, qui porte le nom KO d’hiver et emmènera ses joueurs sur un thème d’hiver qui sera accompagné de 7 nouveaux niveaux et de plus de 30 nouveaux skins ainsi que de nouvelles fonctionnalités. Cette nouvelle étape débutera le 15 décembre et nous avons déjà avec nous le premier trailer de cette aventure glacée.

Tu peux lire: Les créateurs de Left 4 Dead annoncent la date de sortie de Back 4 Blood

Mediatonic avait précédemment promis que cette saison 3 viendrait avec beaucoup plus de contenu que la saison précédente, de l’étude souligne que “Nous investissons beaucoup dans la croissance de l’équipe et nous avons de grands projets pour que le jeu avance.” La nouvelle concernant cette nouvelle saison nous vient de la cérémonie des The Game Awards, où après que Fall Guys ait remporté le prix du meilleur support communautaire, Mediatonic en a profité pour anticiper ce qu’il n’attend pas dans cette froide aventure:

“La saison 3 de Fall Guys, Winter Knockout, orne les salles de merveille hivernale, offrant une rafale de chaos festif, comprenant 7 nouvelles manches, des dizaines de nouveaux costumes et un tourbillon de nouvelles fonctionnalités qui sont vraiment le sommet enneigé de la bêtise. par Fall Guys “

Cette saison aura sa première simultanée sur PC et PS4 le 15 décembre.

VOICI LA BANDE-ANNONCE !!! # FallGuysSeason3 Commence le 15 décembre !!! C’est une blague de neige! C’est enneigé à 4 jours! Répétons si vous êtes excité 😂😭💀 pic.twitter.com/O4EfEUTOP2 – Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) 11 décembre 2020

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord