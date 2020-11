Le tant attendu La saison 31 des Simpsons a atterri aujourd’hui sur Disney Plus Espagne. Il est à noter, cependant, que pour l’instant, il n’est possible de voir que les deux premiers épisodes: “L’hiver de notre contenu rentable” et “Faites-le grand ou faites-le Homer”. Deux épisodes seront publiés chaque vendredi jusqu’à la fin des 22 qui composent cette saison. Ainsi, le plaisir avec la famille jaune est garanti pendant près de trois mois.

La plus longue série diffusée aux heures de grande écoute de l’histoire de la télévision présentera deux nouveaux épisodes chaque vendredi sur Disney +. Les Simpsons transportent à nouveau les téléspectateurs à Springfield pour profiter de nouveaux chapitres, en plus de toutes les saisons depuis sa sortie en 1989. Et, Disney Plus est le seul endroit où vous pouvez trouver tous les épisodes des 31 saisons de Les Simpsons.

La saison 31 des Simpsons est extrêmement spéciale en raison de la grand nombre d’artistes qui ont participé. Tout au long des épisodes, vous verrez des invités comme Billy Porter, Jason Momoa, Kevin Smith, Cate Blanchett, Chrissy Teigen et Jim Parsons. De plus, John Legend et Weezer auront des performances musicales.

Êtes-vous fan de l’univers cinématographique Marvel? Vous devez savoir que l’épisode 14 est en vedette Kevin Feige, président de Marvel Studios et directeur créatif de Marvel, ainsi que par Anthony et Joe Russo, réalisateurs de Avengers: Endgame. Vous pouvez également voir Cobie Smulders, l’actrice responsable du portrait de Maria Hill. Depuis que Disney a acquis Fox en 2019, il n’a pas manqué l’occasion de présenter les personnages Marvel aux Simpsons, et il s’agit d’un autre effort pour renforcer la relation entre les deux mondes grâce à Disney Plus.

L’une des principales nouveautés de la saison 31 des Simpsons, comme prévu par Disney Plus lui-même, est que certains chapitres montreront leur amour pour l’Espagne. “Guernica” de Picasso, par exemple, apparaîtra à plusieurs reprises, tandis que “La persistance de la mémoire” de Salvador Dalí et “La Poetisa” de Joan Miró feront une apparition dans un musée fictif. De même, les chapitres ont la participation de Javier Bardem, Charo Baeza et Plácido Domingo. Et soyez très prudent, car il y aura références aux traditions espagnoles.