La montre la plus exclusive de Samsung est mise en vente en Espagne: la marque a annoncé la disponibilité officielle de la Samsung Galaxy Watch S3 en titane. Mêmes caractéristiques matérielles que les autres modèles et corps de la montre en titane.

Samsung a un bon catalogue de montres intelligentes, également de bracelets d’activité. La Galaxy Watch est un bon choix pour ceux qui recherchent une smartwach complète chargée de fonctions, à la fois pour ceux qui préfèrent une montre de sport ainsi qu’une montre de style plus classique: avec la Samsung Galaxy Watch S3 la marque est revenue aux origines. Et maintenant, nous avons une nouvelle version à portée de main en titane: le modèle le plus exclusif est déjà en vente.

Modèle exclusif en titane à plus de 600 euros

Samsung était revenu à la lunette tournante avec la dernière itération de sa gamme de smartwatches, il a également rendu le look de montre plus classique. Donc, La Samsung Galaxy Watch S3 est une grande montre même sur son plus petit visageCela donne également l’apparence d’une excellente catégorie. Alors pourquoi ne pas ajouter un luxe supplémentaire en construisant une version en titane?

La Samsung Galaxy Watch S3 en titane est une version du modèle Bluetooth 45 mm. En ce sens, et au-delà de la finition dans ledit titane, le reste des caractéristiques reste inchangé. C’est une montre intelligente avec un journal d’activité constant, comprend un lecteur de fréquence cardiaque, offre des notifications au poignet, l’accès aux applications, les paiements Samsung Pay et la promesse que des fonctions telles que l’électrocardiogramme (ECG) et la lecture de la pression artérielle arriveront.

Le modèle exclusif en titane est maintenant disponible dans la boutique officielle Samsung. C’est une version du modèle Bluetooth, il est accompagné d’un bracelet en métal de couleur Mystic Black et possède un prix de 659 euros.

Fiche technique Samsung Galaxy Watch S3 Titanium

Samsung Galaxy Watch 3 Titane (45 mm)

écran

Super AMOLED 1,2 pouces (360×360 px)

Corning Gorilla Glass DX

Système opératif

Basé sur Tizen 5.5

Processeur

Exynos 9110 (double cœur, 1,15 GHz)

Mémoire RAM

1 Go

Capacité

8 Go

Batterie

340 mAh

Connectivité

Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0

Capteurs

Fréquence cardiaque (ECG non disponible)

Oxymètre de pouls

Accéléromètre

Gyroscope, baromètre, lumière ambiante

Les contrôles

Écran tactile

2 boutons

lunette tournante

Résistance à l’eau et à la poussière

IP68 (5 ATM) / MIL-STD-810G

Couleurs

Noir mystique

Autres

Microphone, haut-parleur

NFC, GPS, LTE

Dimensions

45 x 46,2 x 11,1 mm

Poids

43 grammes

Prix

659 euros

