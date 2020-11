Ceux qui chérissent une Samsung Galaxy Watch Active2 reçoivent enfin la mise à jour que la marque avait promise il y a près de deux mois: le nouveau logiciel, qui arrive sur les montres espagnoles, apporte la nouvelle que Samsung avait promise. Détection des chutes, enregistrement de la saturation en oxygène du sang et bien plus encore.

La Samsung Galaxy Watch 3 est la montre intelligente la plus récente de Samsung, mais ce n’est pas une évolution excessive par rapport au modèle précédent, la Watch Active2. Cela a tenu la promesse de voir un grand nombre de capteurs activés qui ne fonctionnaient pas, une limitation qui diminuait l’attractivité des smartwatches en raison des approbations sanitaires. Samsung n’a pas réussi à les homologuer tous en Europe, mais, au moins, il a apporté une mise à jour aux propriétaires d’un Active2 qui leur permet d’étendre l’utilisation de leurs montres. Ladite mise à jour arrive maintenant.

Détection de chute, VO2 Max, meilleures notifications …

La mise à jour de la Samsung Galaxy Watch Active2 s’étend aux montres espagnoles après que Samsung l’a annoncé le 10 septembre. Nous l’avons déjà reçu dans la version avec 4G LTE, il atteindrait également la version WiFi uniquement. Et les changements sont aussi visibles que profonds: Samsung assimile en grande partie son logiciel phare de montre intelligente 2019 au dernier Samsung Galaxy Watch 3 2020.

Les nouveautés qui accompagnent la mise à jour sont les suivantes:

Enregistrement de la saturation en oxygène du sang. La lecture de VO2 Max est déjà disponible sur la montre, mais elle n’est capturée que pendant les tours d’entraînement. Les lectures sont enregistrées dans l’application Samsung Health.

Détection des chutes

Détection des chutes. Cette fonction tant attendue atteint enfin les options d’urgence: la Samsung Galaxy Watch Active2 alerte les contacts d’urgence si elle détecte une chute grave. Il peut être ajusté depuis «Urgences», dans les paramètres de l’horloge du mobile.

Nouveaux écrans d’entraînement et saturation en oxygène du sang

L’analyse de la formation est repensée. La mise à jour modifie l’apparence des écrans d’entraînement pour faciliter la lecture et offrir plus d’informations sur l’exercice. De plus, la voix a changé.

Notifications améliorées. Les notifications sur l’horloge affichent enfin les images des chats. La réponse est également fournie directement à partir de la notification. Les captures d’écran peuvent maintenant être défilées. La Samsung Galaxy Watch Active2 prend déjà en charge les AR Emoji et Bitmoji de Samsung.

Les nouvelles qui accompagnent la mise à jour sont notoires, mais il y a encore deux options promises par Samsung qui ne sont toujours pas disponibles en Europe: électrocardiogrammes (ECG) et enregistrement de la pression artérielle (TA). Samsung a obtenu l’autorisation des autorités sanitaires de certains pays, comme les États-Unis, mais la même chose ne s’est pas produite en Europe. Espérons qu’ils arriveront à la Samsung Galaxy Watch Active2, ainsi qu’à la Galaxy Watch 3, avant la fin de 2020.

