Une nouvelle mise à jour de la smartwatch Samsung Galaxy Watch Active2 promet améliorer la journalisation GPS avec une connexion et une précision de données améliorées. En outre, Samsung a amélioré le guidage vocal via l’appareil, à la fois via des écouteurs Bluetooth et depuis le haut-parleur de la smartwatch.

La Samsung Galaxy Watch 3 est peut-être la dernière montre de la marque et celle qui offre le plus de performances au poignet, mais le modèle précédent n’est pas loin derrière. En réalité, la Samsung Galaxy Watch Active2 conserve la plupart des fonctionnalités avec un style plus sportif. Et il s’est amélioré remarquablement grâce aux mises à jour, tout en dépit du fait qu’il lui manque encore certaines fonctions actives promises par Samsung. Maintenant, une nouvelle mise à jour est en cours.

Meilleur positionnement et guidage de la Watch Active 2

A cette occasion, Samsung n’active pas les fonctions demandées avec la nouvelle version du logiciel, du moins en principe: les électrocardiogrammes (EFC) et l’enregistrement de la pression artérielle (TA) ne fonctionnent que dans un nombre très limité de pays. Malgré ce manque, que Samsung s’est engagé à résoudre avant fin 2020, la marque continue d’améliorer sa smartwatch de la génération précédente avec de nouvelles fonctionnalités qui plairont à ses propriétaires.

La mise à jour Samsung Galaxy Watch Active2 a été repérée par les États-Unis, comme détaillé par SamMobile. Il pèse 45,42 Mo et n’ajoute pas de nouvelles fonctions à la montre (les ballasts y sont déjà actifs), il prétend améliorer la précision des enregistrements GPS. C’est une excellente nouvelle car, si le positionnement proposé par la smartwatch est bon, il reste encore à améliorer.

Le reste des changements qui accompagnent la nouvelle mise à jour concerne le guidage vocal de Samsung Galaxy Watch Active2. La marque améliore ces conseils grâce aux écouteurs lorsque l’utilisateur fait de l’exercice. Les invites vocales générales pour la distance parcourue et la fréquence cardiaque ont également été améliorées, ce qui est très utile pour les activités de course et de cyclisme en plein air.

Comme c’est souvent le cas, la mise à jour Samsung Galaxy Watch Active2 corrige également les bugs et ajoute une plus grande stabilité à la smartwatch. Il est maintenant disponible aux États-Unis et devrait être étendu au reste des territoires, Espagne incluse. Ce que nous ne savons pas, c’est quand il arrivera: il est temps de revoir l’application Galaxy Wearable.

