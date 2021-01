Un chat interactif via WhatsApp est l’une des propositions qui seront menées par l’intermédiaire du ministère de la Santé pour écouter les inquiétudes et les doutes des citoyens concernant le vaccin contre Covid-19.

Le canal WhatsApp aura deux approches pour canaliser et collecter des informations d’intérêt. Une dirigée vers le personnel de santé avec des informations techniques et une autre conçue pour population générale.

L’objectif de la chaîne est de connaître les préoccupations de la population et ainsi pouvoir concevoir un meilleur message sur la campagne de vaccination. Pour ce faire, un chatbot sera utilisé avec un langage naturel et simple capable d’atteindre le maximum d’utilisateurs à l’aide d’un outil familier, WhatsApp.

Dans un premier temps, le canal aura des options limitées offrant des informations et des avantages sur le vaccin. On s’attend à ce que les améliorations futures comprennent les interactions avec l’utilisateur à travers des questions et réponses ou l’utilisation d’infographies.

WhatsApp pour répondre aux questions sur la vaccination COVID-19

Unsplash

Utilisez un canal WhatsApp via un chatbot pour voir de première main des soucis des citoyens n’est pas un accident. C’est un outil que pratiquement tout le monde a installé sur son smartphone et qu’il connaît donc de première main.

Grâce à cela, une barrière de communication et d’interaction est éliminée par rapport à un service traditionnel. Avec cette décision, il est attendu obtenir plus de données pour une analyse plus approfondie. L’important dans cette approche est de ne pas perdre les citoyens qui n’ont pas de décision fermée et de ne pas stigmatiser les personnes qui soulèvent des doutes comme l’explique Josep Lobera -sociologue- à travers ElPaís. Pour le moment, il n’y a pas de date précise pour le lancement de ce service, mais on s’attend à ce que ce soit bientôt.

La dernière enquête CIS de novembre dernier a indiqué qu’une 28% de la population L’Espagnol se méfie du vaccin COVID-19. Un pourcentage important devrait être réduit avec les nouveaux outils de communication via WhatsApp.

