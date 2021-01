Avec seulement deux chapitres, le premier regard très étrange sur la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel avec WandaVision donne déjà beaucoup de choses à dire. Il rompt complètement avec le discours visuel et narratif de la franchise pour montrer quelque chose de complètement inexplicable.

Jusqu’à présent, la dernière nouvelle que nous avions à propos de Wanda Maximoff était une scène de Fin du jeu (2019), dans laquelle elle admettait avec regret la mort de Vision (Paul Bettany). Quant à ce dernier, son cadavre gisant au milieu des terres de Wakanda était l’une des images les plus dérangeantes d’Infinity War (2018). Comme on peut le déduire des deux fragments de l’intrigue, Vision – tué à deux reprises – c’était au-delà de tout salut possible. Et Wanda semblait tenter de surmonter le traumatisme.

Mais la série WandaVision montre le couple ensemble, et dans un univers alternatif qui rend hommage aux sitcoms américaines. L’histoire n’a pas donné d’indications claires, de preuves ou d’indices sur la façon dont le phénomène s’est produit. Et encore moins, comment cet étrange espace temporaire est-il lié? avec le reste de la saga. Cependant, selon Bettany lui-même, à un moment donné, il y avait une scène post-crédit dans Fin du jeu qui aurait pu être interprétée comme une publicité de celles que nous voyons dans Disney Plus

Tout au long de la promotion de la série, Bettany a été particulièrement prudent de ne pas révéler d’informations sur la situation dans laquelle les personnages sontNi comment Wanda et Vision se sont retrouvées dans une situation qui, pour l’instant, est inexplicable, incongrue et même absurde.

Cependant, presque par accident, l’acteur a laissé tomber quelques autres détails sur le mystérieux retour de Vision. Dans une interview sur la chaîne YouTube IMDb, Bettany a commenté que Kevin Feige avait envisagé d’inclure quelques indices sur l’intrigue WandaVision dans une scène post-crédits de Avengers Endgame.

‘WandaVision’ et des doutes sur la scène essentielle

On ne sait pas ce que la scène révélerait réellement, mais apparemment Feige a changé d’avis. Surtout au profit de donner un certain sens de clôture au film qui a clôturé la troisième phase de la franchise, et qui pour l’instant est le seul sans séquences supplémentaires.

Mais comme l’a déclaré Bettany IMDb, la scène prévue montrait la mort de Vision, qui a exclu son retour et aussi, la possibilité qu’il ait survécu en raison d’un incident mystérieux. En fait, ce que décrit Bettany est limpide. Selon les mots de l’acteur, “un tiroir de sac mortuaire s’ouvrirait, et il y avait Vision.” Mais finalement, la scène n’a pas été incluse dans le montage alors Bettany a mis fin à sa participation à la franchise.

Dans la même interview, l’interprète a rappelé qu’il supposait que la prochaine réunion avec les producteurs de Marvel serait la dernière: «J’y suis allé et comme je ne voulais pas que quiconque se sente mal à l’aise, j’ai dit ‘Écoutez, ça a été une super expérience et je vous aime les gars, non il y a des ressentiments. Ils ont dit: “Attendez, est-ce que vous partez?”, Et moi, “Non, est-ce qu’ils me virent?”, Et eux, “non”. Alors j’ai dit: «Très bien, je suis dedans». C’est ainsi que je suis entré dans le projet ».

Bien sûr, une scène qui a confirmé que Vision était morte dans Fin du jeu, et que donc le cliché de Bruce n’avait pas eu le moindre effet sur ce que nous pouvions voir dans la série Disney Plus.

Maispour l’instant, tout est question de spéculation. Surtout après cette voix obsédante à la radio qui ne cesse de demander: «Wanda! Qui vous fait ça? ” Nous devrons attendre encore quelques chapitres pour connaître la réponse.

