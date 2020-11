Cette fois, l’Epic Games Store ne propose qu’un seul jeu cette semaine, tout comme il le fera la prochaine fois.

Comme le dictent les canons et les traditions de l’Epic Games Store, il est temps de télécharger les nouveaux jeux gratuits depuis la plate-forme PC auprès des responsables de Fortnite. Tous les jeudis, vous pouvez télécharger pour une durée limitée d’une semaine, un ou deux titres pour rester à jamais dans notre bibliothèque. Cette semaine, nous avons un ajout et nous savons déjà lequel sera disponible dans sept jours.

Nous pouvons maintenant télécharger MudRunner, un titre de conduite extrême cela nous permettra de prendre le contrôle des véhicules hors route. Mais il ne suffit pas de savoir conduire, mais il faut aussi s’orienter sur scène, même si pour cela nous n’aurons que l’aide d’un carte et une boussole. Bien sûr, un jeu différent de celui auquel nous sommes habitués.

En revanche, on sait déjà quel titre sera disponible sur l’Epic Games Store la semaine prochaine. Ce sera Cave Story +, un jeu indépendant bien connu et à succès qui a un esthétique de jeu classique 8 bits, et cela nous permettra de faire tout ce qui est habituel dans ce type de proposition, comme courir, sauter et tirer, accompagné d’une histoire qui laisse sa trace et qui est pleine de personnalité.

Nous sommes habitués à ce que l’Epic Games Store propose quelques jeux chaque semaine, alors Il peut être surprenant que pendant ces deux semaines il n’y ait qu’un. Mais bien sûr, les deux propositions attendent de nombreuses heures de plaisir.

