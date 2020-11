L’Epic Games Store ne perd pas sa tradition et un nouveau jeu gratuit est maintenant disponible, et plus la semaine prochaine.

Epic Games Store continue de développer sa bibliothèque PC avec jeux gratuits chaque semaine et, bien que cette fois elle n’offre qu’un seul titre, cette initiative ne fait pas de mal, qui est déjà devenue une tradition authentique qui a chaque jeudi dans l’attente des utilisateurs du magasin numérique.

Donjons 3 disponibles cette semaine; Le textorciste, le prochainA cette occasion, vous pouvez d’ores et déjà télécharger, dès maintenant et pour sept jours, Dungeons 3, un titre qui vous permet de construire et gérer un donjon, en faisant de l’exercice “Seigneur maléfique des donjons”, pouvoir être sanglant et organiser une armée de monstres qui gardent la zone, plaçant également des pièges pour éviter les visites d’aventuriers intrépides. Une façon de ne pas être du côté héroïque habituel de ce type de proposition.

Le titre a également été annoncé et sera disponible gratuitement la semaine prochaine. Ce sera The Textorcist, une proposition rétro-coupée particulière, dans laquelle le joueur doit esquiver les balles et les orbes ennemies tout en écrivant à l’écran une série de mots indiqués pour faire face aux menaces d’une épidémie démoniaque.

Vous pouvez accéder au jeux gratuits et un large catalogue de titres du magasin Epic Games lui-même.

