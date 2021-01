Profitez d’aventures et de terreur avec nos recommandations.

exister phénomènes viraux, nous vivons à une époque où soit vous devenez viral, soit vous cessez d’exister, qui traversent les frontières et qui font un livre, film ou série télévision de manière à comprendre certaines bases du comportement humain. La première version de The Purge, le film de l’année 2013 et avec Ethan Hawke, rasé à la fois dans la proposition et dans Publique, pour ensuite faire le saut vers le petit écran. Si tu veux continue sur le chemin de l’horreur, ici nous proposons quatre alternatives pour Amazon Prime Video en Espagne.

Les garçons

Peu de choses peuvent être dites à ce sujet série spectaculaire Émission de télévision, basée sur une bande dessinée du même nom, et qui sert de point de départ pour faire un réflexion semblable à ce que l’on pourrait faire avec The Purge. S’il n’y avait ni limites ni règles, oseriez-vous aller plus loin? Bien qu’ils puissent vous tromper avec la promesse d’une série de super héros, cette émission de télévision est pur sang, horreur et presque, à certaines occasions, terreur psychologique. L’habillage d’un sens de l’humour nous permet de mieux boire, mais essayez d’ouvrir votre esprit lorsque vous commencez par le premier chapitre.

Année: 2019Saisons: 2Chapitres: 16Durée moyenne: 60 minutes

La terreur

Boire de nombreuses sources, ce série anthologique, puisque chaque saison se ferme à la recherche de nouvelles histoires, elle a réussi à capter l’attention du spectateur désireux de Histoire d’horreur. Dans la Première saison, nous entrerons dans le terreurs de la mer, à bord du HMS Erebus et du HMS Terror de la Royal Navy. Cependant, dans le Deuxième Saison nous devrons voyager à l’intérieur d’un camp de concentration, pendant la Seconde Guerre mondiale, où une série de morts étranges ont lieu.

Année: 2018 Saisons: 2 Episodes: 20 Durée moyenne: 45 minutes

Histoire d’horreur américaine

Parler de terreur dans le monde télévisuel de notre époque, c’est nécessairement devoir parler d’American Horror Story. En d’autre aventure anthologique, la série mise sur démolir tous les mythes de la terreur, de l’horreur et du suspense et offrez-nous histoires alors accablant comme ceux qui jouent dans des manoirs démoniaques, des internats pour malades mentaux, des cirques anormaux et des hôtels minables.

Année: 2011 Saisons: 9 Episodes: 104 Durée moyenne: 50 minutes

Carnaval rangée

Enfin, s’il vous reste plus de désir d’horreur et de terreur, bien qu’ici ce ne soit pas aussi fréquent que dans les cas précédents, vous devriez jeter un coup d’œil à cette série, qui boit de folklore populaire et cela, pour le définir d’une certaine manière, est un croisement entre aventures de détective et drame racial, dans ce cas entre des êtres de mondes différents, avec deux grands protagonistes, Orlando Bloom et Cara Delevingne, comme centre d’action.

Année: 2019Saisons: 1Chapitres: 8Durée moyenne: 55 minutes