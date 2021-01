Nous vous apportons une série avec un certain air à Westworld.

Écrit par Daniel Villagrasa sur HBO

HBO nous a offert de superbes séries tout au long de sa longue existence, mais peut-être l’une des plus originales et surprenantes est-elle Westworld. Cette série créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy avec JJ Abrams en tant que producteur exécutif nous a présenté une première saison dans laquelle le film du même nom a inspiré l’idée d’un parc où les androïdes alimentés par une puissante intelligence artificielle servaient d’hôtes à des êtres humains. se défouler avec leurs instincts les plus primitifs.

Au cours de la saison suivante, le concept d’intelligence artificielle a évolué, l’identité de certains hôtes et invités et l’échelle de quelque chose qui était beaucoup plus grand qu’un simple parc. En 2020, la troisième saison est arrivée, ce qui a complètement changé l’orientation de la série sur la base des concepts présentés lors des saisons précédentes, ce qui n’a pas plu aux fans, étant la saison la plus discutée de la série.

Westworld est une série uniqueSans aucun doute, mais HBO a heureusement un catalogue très complet et c’est pourquoi alors qu’une quatrième saison de la série est en pré-production, nous vous apportons la série la plus similaire à Westworld de HBO.

Développeurs

Bien qu’à première vue, ils soient très différents, nombreux sont les concepts qu’ils partagent Développeurs et Westworld. Cette création, œuvre d’Alex Garland, maître de la science-fiction, raconte l’histoire d’une informatique et d’une mégacorporation, qui développe un programme qui va changer le monde. Les frontières entre réalité, simulation et concept de libre arbitre sont plus floues que jamais.

Année: 2020 Saisons: 1.Épisodes: 8.Durée approximative: 50 minutes. Savoir plus: 4 séries HBO aussi bonnes que le fil

Homologue

Homologue est une série d’espionnage sur un monde mystérieux qui se cache sous la surface de nos vies. Howard Silk est un modeste travailleur d’une agence d’espionnage des Nations Unies à Berlin. Quand Howard découvre que son organisation cache l’accès à une dimension parallèle, il se retrouve plongé dans un monde d’intrigues, de dangers et de trahisons où la seule personne en qui il peut avoir confiance est son autre moi du monde parallèle.

Année: 2018 Saisons: 2 épisodes: 20 Durée approximative: 50 minutes.

Gardiens

L’une des choses les plus amusantes à propos de Westworld, en particulier dans sa première saison, a été de créer vos propres théories sur qui est qui, ce qui se passe et comment les pièces s’articulent. L’une des séries qui a le mieux su jouer avec le spectateur, jouer avec les théories et avoir d’incroyables révélations finales qui renversent les attentes du spectateur est Gardiens.

Année: 2019 Saisons: 1.Épisodes: 9.Durée approximative: 50 minutes. Savoir plus: 4 séries très similaires à The Big Bang Theory que vous pouvez voir sur HBO

Vrai détective

Si nous recherchons une autre série emblématique dont la première saison est très différente de ce que la série a proposé plus tard, cela Vrai détective. Avec une première saison la plus magistrale que vous puissiez voir dans votre vie, cette série propose des mystères autour des enquêtes policières.

Année: 2014 Saisons: 3 épisodes: 24 Durée approximative: 50 minutes.