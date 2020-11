Une adaptation du jeu vidéo pour la télévision, produite et écrite par Craig Mazin et Neil Druckmann.

En mars, le canal HBO (Game of Thrones) a annoncé le développement exclusif d’un Serie télévisée basé sur le jeu vidéo à succès The Last of Us, en collaboration avec Sony Pictures Television. Huit mois plus tard, un communiqué de presse arrive confirmant que la série a reçu le feu vert: la production démarre officiellement, entre les mains du scénariste de cinéma Craig Mazin (Tchernobyl) et du directeur créatif et scénariste original, Neil Druckmann.

Plus précisément, Mazin et Druckmann ne géreront pas seulement le script, mais rejoindront également Carolyn Strauss (Tchernobyl, Game of Thrones), Evan Wells de Naughty Dog, PlayStation Productions Asad Qizilbash et Carter Swan en tant que producteurs exécutifs. Francesca Orsi, vice-présidente de la programmation HBO, assure que la série plaira tellement à la fans de jeux comme ceux qui découvrent pour la première fois leur monde post-apocalyptique.

Comme nous le savions déjà, la série sera une adaptation fidèle des événements qui se sont produits dans le jeu vidéo original, où Joel tente de sortir la jeune et inexpérimentée Ellie d’une zone de quarantaine. Le compositeur Gustavo Santaolalla prêtera à nouveau sa musique au duo survivant, tandis que Mazin profitera de l’occasion pour ajouter une scène une fois retirée du jeu pour surprendre le public le plus enthousiaste.

Dans les jeux vidéo, la PS4 a reçu une touche finale générationnelle avec The Last of Us 2, mais cela laisse également Naughty Dog sans projets clairs à l’horizon. Il faudra probablement un certain temps avant que nous apprenions à connaître votre prochain jeu vidéo. Dans le cas peu probable où vous manquez le lancement, vous pouvez consulter notre revue TLOU 2.

