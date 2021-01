Avec le panache de sa longue histoire de projets inclassables, Nicolas Cage dirige ce qui a le potentiel de devenir l’une des meilleures séries de Netflix. History of Swear Words est un programme rapide et divertissant cours sur les vulgarités et la grossièreté. Mais aussi, c’est une expérience réussie dans la façon de raconter l’histoire de manière amusante.

D’un salon élégant avec des étagères remplies de livres, un costume soigné et un livre à la main, Cage démontre pourquoi il reste l’une des figures les plus étranges du monde du cinéma. L’acteur porte avec une élégance sobre ce qui, entre des mains moins habiles, aurait pu être une blague répétitive et ennuyeuse. Mais Cage parvient à trouver un équilibre entre la moquerie et l’inconfort éventuel que l’utilisation de la grossièreté peut causer, pour ajouter de l’intérêt à l’arrière-plan. La série commence à tenir sa promesse: les soi-disant mauvais mots sont immédiatement le centre d’intérêt du scénario.

Ils le sont, de plus, d’une manière franche et sans fioritures. Ce qui permet au spectacle de garder un regard intéressant sur la valeur des expressions culturelles. La grossièreté et l’obscénité sont au centre de l’intérêt, mais aussi comment elles influencent l’environnement. La docu-série l’analyse en créant le sentiment que la discussion est bien plus que de la sémantique: c’est un regard sur la manière dont notre culture est comprise et acceptée.

Le pouvoir des mots, même s’ils sont laids, dans “ History of Swear Words ”

C’est une proposition audacieuse qui est efficace car elle suppose que les mauvais mots sont la frontière entre une communication efficace. Une idée qu’il propose dès ses premiers chapitres, et il le fait de manière simple et fluide. L’émission s’intéresse beaucoup plus à analyser la conception de la façon dont nous percevons le bien et le mal, qu’à fournir une explication du rejet (ou de l’inconfort) que le défilé de termes péjoratifs peut provoquer.

Mais la série en six parties ne concerne pas seulement un regard audacieux sur le monde de la langue, mais un voyage à travers l’évolution de la manière dont le collectif communique. Les deux idées combinées aboutissent à une riche compréhension de l’identité historique, de la transition du langage comme outil de pouvoir et du pouvoir de l’intellectuel. Le tout assaisonné d’un large répertoire de serments, d’imprécations eschatologiques et Nicolas Cage guidant ses invités à travers l’étrange monde des obscénités.

Le contexte dit tout

La chose la plus intéressante à propos de History of Swear Words est cette intention dans le sous-texte de montrer le monde de l’impolitesse de la culture pop. La série documentaire commence par Cage regardant la caméra avec la même expression sobre d’un professeur d’université, puis commence par un monologue de jurons, de blasphèmes et de termes péjoratifs utilisés dans les films et les séries à travers l’histoire d’Hollywood. Le cinéphile chevronné pourra reconnaître des phrases du Loup de Wall Street, Uncut Gems et bien d’autres que Cage récite sans le moindre humour et une incarnation merveilleuse, rapide et surprenante de plusieurs personnages à la fois.

Mais au-delà de la démonstration de talent de l’acteur, ce qui est vraiment intéressant, c’est la manière dont la culture pop utilise l’impolitesse comme une forme de pouvoir. Ce qui renvoie immédiatement au fait de notre compréhension de la langue et de son influence dans le monde contemporain. En fait, Cage met l’accent sur la question en expliquant que l’impolitesse est un moyen de créer des tensions et de développer un dialogue efficace entre la réalité et les personnages.

Après la démonstration de talent et d’énergie avec laquelle le spectacle commence, l’acteur s’arrête et indique clairement que l’utilisation du langage est une combinaison d’une réflexion sur l’histoire, d’où nous venons ou ce qui fait de chaque mot une valeur essentielle. «Le meilleur outil d’un acteur est son imagination. Mais le serment est définitivement là pour l’ancrer », dit Cage.

La phrase définira le rythme du reste du programme, ainsi que la manière dont la conception de la puissance de ce qui est dit est analysée et la manière dont cela est fait.

L’importance d’éduquer sans scandaliser

Pour History of Swear Words, ce qui est vraiment important, c’est le voyage vers l’histoire de la communication. Une nuance complètement inattendue dans un spectacle qui, apparemment, semble plus intéressé à choquer qu’à éduquer.

Cependant, la provocation des docuseries est mesure minutieuse des points de soins qui permettent de progresser vers le cœur de la proposition. La prémisse analyse le temps, l’évolution invisible du lexique et du jargon, mais aussi cette relation invisible et persistante entre notre façon de parler et ses connotations plus subtiles. Il existe une manière intelligente de raconter et de construire un scénario dans lequel les mauvais mots peuvent briser un certain ordre établi. Faites-le, en plus, avec ingéniosité et intelligence pour raconter l’histoire domestique de l’humanité et ses petits secrets inconfortables.

La série utilise des lexicographes, des linguistes, mais aussi des acteurs, des écrivains et des comédiens pour montrer le poids et l’importance de l’impolitesse. La reconstruction de l’évolution de termes comme «Fuck», «Shit», «Polla» et bien d’autres est aussi un voyage à travers les temps, les pays, les guerres et les mouvements de pouvoir.

Dans ce qui est sans aucun doute un étalage brillant de significations et de concepts, History of Swear Words regarde du fait de la grossièreté comme une forme de confrontation. La série a un goût particulier pour recréer des situations inconfortables et trouver un moyen de donner de l’importance au processus d’évolution du langage, la géographie comme agent de pression et de transformation et, finalement, la langue comme symbole culturel.

Un outil d’expression, qu’on le veuille ou non

Pour ses derniers chapitres, History of Swear Words réfléchit sur l’impolitesse d’une manière nouvelle. La série montre que les serments, imprécations et blasphèmes sont, en fait, un outil d’expression plus profond qu’il n’y paraît. Il plonge également dans la capacité des mauvais mots comme catalyseur de l’angoisse, de la peur et de la colère.

Bien entendu, la série analyse également la question des vulgarités sexistes, liées aux comportements préjudiciables ou discriminatoires. Le chapitre a suffisamment de compétences pour ne pas tomber dans une discussion sur la sensibilité politiquement correcte ou contemporaine. Regardez plutôt comment la vulgarité et la grossièreté peuvent être des symboles de contexte.

Pour son dernier chapitre, il est déjà évident que la série a réussi à surmonter l’obstacle inconfortable d’utiliser le scandale et la moquerie pour parler de la lubie. Et il l’a fait de la manière la plus inattendue de toutes: utiliser la grossièreté pour des réflexions intellectuelles profondes. Peut-être la tournure la plus intelligente avec laquelle une série de prétentions discrètes peut surprendre et dérouter.