Concevoir un projet de film avec une intrigue basée sur un certain type de série télévisée implique inévitablement d’y faire référence. Sans les mentionner de manière flagrante, bien sûr, mais dans une imitation du style qui est décidé à être affiché à l’écran. Est ce qui se passe avec WandaVision (Jac Schaeffer, 2021), le début de la phase quatre de l’univers Marvel sur Disney Plus. Il suffit de regarder ses deux premiers chapitres pour se rendre compte qu’il est impossible de ne pas se souvenir sitcoms américains classiques. Si on est né alors qu’ils étaient encore diffusés à la télévision ou si on a peur de les connaître, bien sûr.

Vous regardez les deux premiers épisodes de WandaVision et vous vous souvenez que je t’aime, Lucy, The Dick van Dyke Show, My Beautiful Genius et Bewitched

Ainsi, dans le premier épisode, la source des titres correspond à celle de Je t’aime lucy (Bob Carroll Jr. et Madelyn Davis, 1951-1957). Et la décoration intérieure de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) ressemble beaucoup à celle de Le spectacle de Dick Van Dyke (Carl Reiner, 1961-1966), la cuisine donnant sur le salon par une fenêtre coulissante. Et l’esprit frénétiquement farfelu dont WandaVision est imprégné est les deux. Comme les effets pratiques de la magie des objets flottants, ceux de je rêve de Jeannie (Sidney Sheldon, 1965-1970).

Sans surprise, Dick van Dyke lui-même a aidé le cinéaste Matt Shakman à donner le bon ton pour ces premiers chapitres. Et la parodie de la séquence d’animation au début de Hanté (Sol Saks, 1964-1972) dans le second, il ne permet pas les doutes. Et on sait que bientôt, il y aura quelque chose à propos de The Brady Tribe (Sherwood Schwartz, 1969-1974). Mais la série qui a le plus influencé les écrivains de WandaVision n’est pas l’une des précédentes, mais The Twilight Zone (Rod Serling, depuis 1959), c’est-à-dire Aux limites de la réalité ou The Twilight Zone.

Elizabeth Olsen: “Ça peut être une sitcom américaine et ensuite ça deviendra The Twilight Zone”

Dans une interview pour Emmy, Elizabeth Olsen a elle-même commenté: «Nous jouons avec de nombreux genres. Cela peut être une sitcom américaine, puis cela deviendra The Twilight Zone. C’est donc aussi de l’univers cinématographique Marvel ». ET le réalisateur des neuf épisodes, Matt Shakman, l’a confirmé lors de conférences de presse et, par exemple, à Slashfilm: “Nous nous dirigeons vers un territoire de The Twilight Zone”. Et il en est ainsi, car l’existence idyllique de Scarlet Witch and Vision à Westview est perturbée par des faits qui auraient pu sortir de cette série classique obsédante.

