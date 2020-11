Comme pour tout phénomène culturel, la plupart de ses consommateurs ne s’y plongent pas, soit par manque de temps, soit par simple désintérêt au-delà des œuvres dont tout le monde parle. Il ne fait aucun doute que l’univers cinématographique Marvel, dont les films peuvent être vus sur Disney Plus à l’exception des deux mettant en vedette Spider-Man (Tom Holland), est un succès morrocotudo. Mais, si vous voulez vous plonger dans tout ce qui entoure la base de la saga, la production historique de Marvel Comics, vous ne devriez pas manquer la nouvelle série documentaire à ce sujet: Marvel 616.

Dans celui-ci, ils proposent une revue anthologique des problèmes du cosmos merveilleuxDe certains aspects de la trajectoire de leurs publications ou comment est la dynamique actuelle avec laquelle elles sont produites, quelque chose de très intéressant, au développement d’adaptations plus ou moins curieuses et au comportement du plus fanatique de leurs super-héros. Autrement dit, ils nous donnent ce genre de connaissances sur la célèbre société, détenue par The Walt Disney Company depuis janvier 2010, que nous ne pourrions pas atteindre sans nous engager dans de multiples enquêtes et lectures et que nous avons maintenant dans Marvel 616, ce qui nous facilite les choses. .

Comment pourrait-il en être autrement, cette série documentaire est fondé sur des entretiens, dans les témoignages d’auteurs, de managers et de passionnés des aventures d’Iron Man, Captain America et compagnie. Ainsi, la tentation de tomber dans le schéma et les manières classiques du genre était très puissante, et c’est ce qui s’est passé. Épisodes de la première saison – bien que nous ne sachions pas si la société de production Supper Club prévoit de continuer avec un autre de Marvel 616 – tels que “Japanese Spider-Man” (1×01) ou “Higher, Further, Faster” (1×02), réalisé par David Gelb ( Jiro Dreams of Sushi) et l’actrice Gillian Jacobs (Girls), sont strictement fonctionnelles.

Cependant, il y en a qui Ils essaient de s’échapper un peu de ces pistes typiques de documentaires, offrant plus d’incitations que des entretiens fixes et des enregistrements d’archives; sans les dédaigner car cela ne serait pas non plus raisonnable dans une telle approche. “Amazing Artisans” (1×03), préparé par Clay Jeter (Unsolved Mysteries), commence à bien diversifier les ressources visuelles de Marvel 616 avec une mise en scène un peu plus abstraite, pas grand-chose, et sur le contexte dans lequel les interviewés font leur contributions aux bandes dessinées de nos super-héros préférés. Et ici deux artistes espagnols participent, quelque chose d’inattendu qui, si vous ne le voulez pas, est un plus intéressant pour le chapitre.

De son côté, le comédien Paul Scheer (NTSF: SD: SUV) parie sur la dramatisation humoristique de “Lost and Found” (1×04), dont les blagues ne feraient pas de cet épisode le moins réussi avec un esprit débordant. Tandis que “Enfilez vos tenues!” (1×05) et «La méthode Marvel» (1×07), signé par Andrew Rossi (Post-vérité) et Brian Oakes (Jim: L’histoire de James Foley), sont révélés comme le plus juteux de Marvel 616; celui, par le contenu sur le cosplay et ses caméras lentes, et l’autre, par son immersion dans la créativité de Marvel Comics, ses détails visuels, son dynamisme, ce caractère unique qu’est Dan Slott et la merveilleuse bande originale de Timo Elliston et Brian Jones (Abstract: The Art of Design).

Ainsi que quelques partitions à cordes et les chœurs de «Spotlight» (1×08), dont on doit la composition à Stephanie Economou et Jon Monroe (Manhunt: Unabomber). Mais il y a quelque chose qui n’est pas expliqué dans la série. Si des aventures de super-héros se produisent un multivers, la principale continuité de celui-ci dans les bandes dessinées et les films est celle de Earth-616, un nombre choisi par le scénariste Dave Thorpe en 1981: «616 était la pire des Terres parallèles, ce qui empêchait les autres de passer à l’étape suivante de l’évolution» et, si 666 est le nombre de la Bête, trop évident, a choisi 616 parce que «l’école de la ville la plus froide du monde, en Sibérie, ferme lorsque la température atteint moins 61,6 degrés Fahrenheit. C’est un tournant extrême ». Et pour cette raison, l’intéressant Marvel 616 est tellement intitulé.

