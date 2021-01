Redmi jette la maison par la fenêtre avec un smartphone abordable équipé de la dernière puce Qualcomm.

Écrit par María Veiga sur Xiaomi Redmi

Nous commençons 2021 en beauté, de nombreuses entreprises montrant leurs cartes dès le départ. Le dernier à rejoindre les premiers lancements phares a été Redmi. La sous-marque Xiaomi ne fera pas attendre ses fans, qui dans les semaines à venir pourront profiter de nouveaux terminaux haut de gamme avec le sceau Redmi et avec un potentiel jamais vu en eux.

Et ce ne sera pas n’importe qui. Comme l’a confirmé Lu Weibing, directeur général de Redmi, dans un post sur Weibo, La série Redmi K40 arrivera sur le marché en février. Bien qu’il n’y ait aucune confirmation à ce sujet, il est fort probable que la série soit composée de deux terminaux, Redmi K40 et Redmi K40 Pro. L’énorme surprise serait que le plus gros d’entre eux, le Redmi K40 Pro équiperait la puce la plus puissante de Qualcomm, le Snapdragon 888. Bien sûr, certaines rumeurs suggèrent que pour le K40 Pro, il faudrait attendre encore un mois, Eh bien, il serait lancé en mars.

Ce que nous savons de la série Redmi K40

Pour l’instant, ce que nous savons officiellement, c’est que le Redmi K40 sera présenté en février et que Son prix débutera à 2 999 yuans, soit environ 380 euros. Comme toujours, le coût sur le marché européen ou américain il sera plus élevé et ne respectera pas le changement à utiliser. Ce serait le prix de départ du modèle standard de la série avec la configuration la plus basique.

Lu Weibing a également fait allusion à un autre “succès”, dans ce cas en référence à la batterie. Selon la position élevée de Xiaomi, “la capacité de la batterie est nettement supérieure à 4 000 mAh”.

Pourtant, Peut-on au moins s’attendre à cette configuration sur les deux modèles? Il n’a pas donné plus d’informations mais il faut s’attendre à ce que le Redmi K40 et son frère aîné aient au moins cette capacité de charge. De plus, le fait que l’un des deux équipe la puce Snapdragon 888 laisse la porte ouverte à un puissance de charge rapide très élevée à part, bien sûr, de Connectivité 5G.

Dans quelques jours, nous laisserons des doutes.