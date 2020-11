Xiaomi met à jour la série Redmi Note 9 avec trois nouveaux modèles: voici ce que vous devez savoir à leur sujet.

Écrit par Christian Collado

Xiaomi vient de présenter quelques Redmi Note 9 qui ne sont pas les Redmi Note 9 que nous savions jusqu’à présent, mais certains nouveau Redmi Note 9. Dit comme ça, ça n’a pas beaucoup de sens, mais la réalité est que les mobiles sont intéressants.

D’autant que cette nouvelle série de terminaux est dirigée par le nouveau Redmi Note 9 Pro 5G, le premier appareil de la série Redmi Note à avoir une connectivité 5G, ainsi que le premier à intégrer un Caméra de résolution 108 mégapixels comme celui qui inclut le Ma note 10.

Le problème? Qu’au moins au début, ces terminaux sont destinés uniquement au marché chinois, et la société ne semble pas avoir l’intention de changer cela à court terme. Dans tous les cas, la dernière de Xiaomi vaut le coup d’œil.

Redmi Note 9 Pro (5G)

Le modèle vedette de cette série est le Redmi Note 9 Pro 5G. C’est une sorte de Xiaomi Mi 10T Lite modifié, car il maintient le même écran 120 Hz avec résolution Full HD +, et le même processeur Qualcomm Snapdragon 750 accompagné de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Mais son principal atout réside dans la section photographique, car il a une Appareil photo principal de résolution 108 mégapixels, le plus grand que nous ayons vu dans un mobile de marque Redmi à ce jour.

Au-delà, nous trouvons un Batterie d’une capacité de 4820 mAh équipé d’une charge rapide de 33W. D’autres caractéristiques intéressantes sont l’inclusion de protection IP53 contre l’eau et la poussière **, NFC pour les paiements mobiles et capteur de lumière à 360 degrés.

Fiche technique du Redmi Note 9 Pro (5G):

écran: 6,53 pouces Full HD + IPS, taux de rafraîchissement de 120 Hz.Processeur: Qualcomm Snapdragon 750G 5G.Mémoire: 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.Système opératif: MIUI 12 basé sur Android 10Batterie: 4 820 mAh avec une charge rapide de 33 W.Caméra: Quad arrière 108 MP + Ultra Wide 13 MP + Macro 2 MP + Capteur de profondeur 2 MP. 20 MP avant.Autres: USB Type C, NFC, capteur de lumière 360, lecteur d’empreintes digitales latéral

le Redmi Note 9 Pro 5G peuvent être achetés en Chine au prix de 1 599 yuans, certains 204 euros ou 242 dollars pour changer.

Redmi Note 9 (5G)

Un échelon sous le modèle Pro est le Redmi Note 9 avec connectivité 5G, qui hérite de certains des traits de son frère aîné comme le processeur avec modem 5G intégré, bien que cette fois Qualcomm soit abandonné pour faire place à une puce MediaTek Dimensity 800U.

Cette variante se distingue par une Batterie d’une capacité de 5000 mAh, qui sans être la plus grande de la famille, devrait offrir un résultat plus que décent.

Votre écran est 6,53 pouces de diagonale avec une résolution Full HD +, et son système photographique est dirigé par un appareil photo de 48 mégapixels.

Fiche technique du Redmi Note 9 (5G):

écran: IPS Full HD + 6,53 poucesProcesseur: MediaTek Dimensity 800UMémoire: 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.Système opératif: MIUI 12 basé sur Android 10Batterie: 5 000 mAh.Caméra: Quad arrière 48 MP + Ultra Wide 13 MP + Macro 2 MP + Capteur de profondeur 2 MP. 20 MP avant.Autres: Lecteur d’empreintes digitales latéral, USB Type C, NFC

Dans ce cas, le prix du terminal tombe à 1299 yuans, environ 166 euros.

Redmi Note 9 (4G)

Le dernier modèle de ceux présentés aujourd’hui par Xiaomi est le Redmi Note 9 (4G), le modèle le plus humble et le moins technologique de cette nouvelle série.

Cette variante oublie complètement la 5G et pariez tout sur un Batterie d’une capacité de 6000 mAh, le plus grand vu à ce jour sur un mobile Redmi. Malgré cela, la marque a su maintenir une poids relativement contenu ne pesant que 198 grammes.

En plus de cela, nous avons trouvé un Appareil photo 48 mégapixels similaire à celui présent dans la variante 5G, bien que dans ce cas, Xiaomi ait opté pour un format quelque peu différent, puisque les capteurs arrière sont disposés dans un module vertical.,

Fiche technique du Redmi Note 9 (4G):

écran: IPS Full HD + 6,53 poucesProcesseur: Qualcomm Snapdragon 662Mémoire: 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.Système opératif: MIUI 12 basé sur Android 10Batterie: 6 000 mAh.Caméra: triple 48 MP (f / 1,79) + Ultra large 8 MP 118 ° + Macro 2 MP. 8 MP avant.Autres: USB Type C, NFC, lecteur d’empreintes digitales latéral

C’est, bien sûr, le mobile le moins cher de la nouvelle série Redmi Note 9: 999 yuans, soit environ 127 euros selon le taux de change actuel.

Article en développement …