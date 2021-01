En attendant la présentation du nouveau Samsung Galaxy S21, le constructeur coréen se conforme au calendrier des mises à jour de ses appareils actuels. Après la mise à jour des Samsung Galaxy S20 et Galaxy Note S20 et S10, c’est au tour de son haut de gamme 2019. La série Samsung Galaxy S10 commence la mise à jour vers Android 11.

Samsung Le déploiement d’Android 11 a commencé dans Suisse, étant le premier pays où les utilisateurs d’un Galaxy S10 ont reçu la mise à jour, mais comme d’habitude, on s’attend à ce qu’au cours des prochains jours et semaines, la mise à jour se propage dans le monde entier. Samsung a confirmé qu’en janvier, la mise à jour arriverait sur le Galaxy S10 du vieux continent.

Android 11 et One UI 3.0 dans le Galaxy S10

La mise à jour Android 11 avec One UI 3.0 arrive sur les Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10 + et Galaxy S10 5G. Sur Reddit, les utilisateurs signalent les modèles qu’ils mettent déjà à jour. Le Galaxy S10 Lite a commencé à recevoir Android 11 il y a quelques jours.

Parmi les nouveautés avec son passage à Android 11 avec One UI 3.0 on retrouve en plus des améliorations esthétiques et de performances, le DeX sans fil, de nouvelles fonctionnalités dans le téléphone, les contacts et les applications de l’appareil photo, et les actualités d’Android 11 telles que les nouvelles réponses intelligentes ou les nouvelles bulles de discussion.

Cette mise à jour concerne 1,8 Go et vient accompagné de correctif de sécurité de janvier. Si vous possédez un Samsung Galaxy S10, vous devrez vérifier les prochains jours à partir de Paramètres> Mise à jour du système s’il est déjà disponible pour télécharger la nouvelle mise à jour pour votre appareil.

Via | Développeurs XDA

