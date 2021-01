Le milieu de gamme et l’entrée de gamme ont de nouveaux membres à suivre de près.

Écrit par María Veiga dans Mobile

2020 a été une excellente année pour TCL, marquant son engagement ferme à revenir sur le marché des smartphones. Même si ils n’ont pas connu un énorme succès dans le monde entier, Oui, assez, notamment aux États-Unis, pour démarrer 2021 en force et avec le lancement de nouveaux smartphones. Dans cette ligne, le Série TCL 20.

La société a annoncé au CES 2021 à tous les membres de cette nouvelle et nombreuse gamme de terminaux. Celui-ci est composé de: TCL 20 SE, TCL 20 5G, TCL 20 Pro 5G, TCL 20L et TCL 20S. Vraisemblablement et comme expliqué, le premier à voir la lumière sera le TCL 20 5G et le TCL 20 SE, ce sont eux sur lesquels ils travaillent aujourd’hui.

Savoir plus: Le nouveau TCL 10 Pro arrive en Espagne: le premier téléphone à écran incurvé AMOLED

Voici le TCL 20 5G et le TCL 20 SE

Bien que les deux appareils partagent de nombreuses caractéristiques, la vérité est qu’ils sont très différents lorsque vous les regardez en détail. Ce sont des propositions pour des gammes et des publics différents, même si nous mentirions si nous ne disions pas qu’ils ont quelque chose en commun: a rapport qualité / prix énorme. Ensuite, nous vous laissons le caractéristiques de ces deux nouveaux smartphones TCL.

Comparaison TCL 20 5G vs. TCL 20 SESpécificationsTCL 20 5GTCL 20 SEDimensions166,2 x 76,8 x 9,1 m 172,08 x 77,14 x 9,1 mm Poids 206 g 206 g Écran 6,67 pouces FHD + LCD. Format d’image 20: 9 Écran HD + LCD de 6,82 pouces Processeur Qualcomm Snapdragon 690 Qualcomm Snapdragon 460 RAM 6 Go 4 Go Système d’exploitation Interface utilisateur TCL basée sur Android 10. Mise à jour vers l’interface utilisateur TCL sécurisée Android 11 basée sur Android 11 Storage 128/256 Go extensible par microSD.64 / 128 Go extensible par microSD.48 MP caméras, f / 1.8, capteur 1/2 ″, grand angle 8 MP, f / 2.2, 118 ° FoV et macro 2MP, f / 2.4. 8 MP avant, f / 2.0.48MP, f / 2.0, capteur 1/2 ″, 79 ° FoV, 5 MP f / 2.2 grand angle, 115 ° FoV, 2 MP f / 2.4 macro caméra et capteur Profondeur 2MP f / 2.4. Caméra frontale 13 MP Batterie 4500 mAh. Charge rapide de 18 W 5000 mAh. Charge rapide 18 W. Autres Entrée casque 3,5 mm, Bluetooth 5.1, NFC, 5G, Double SIM dans certaines régions, capteur d’empreintes digitales sur le côté, NFC, bluetooth 5.0, Double SIM dans certaines régions, capteur d’empreintes digitales arrière. Prix à partir de 299 € 149 €

La présence de ces deux mobiles dans le Le marché européen est assuré. Pour l’arrivée en Amérique latine, nous devrons attendre encore un peu.