Un amateur crée un rendu de réalité augmentée montrant la console, et ce n’est pas la première fois.

La possibilité de voir une Xbox portable a toujours été évoquée, et c’est quelque chose à laquelle Microsoft a lui-même pensé il y a des années. Depuis la naissance de xCloud, son service jeu en nuage, l’envie de pouvoir jouer aux grands titres Xbox peu importe où tu vas C’est une réalité, mais il y a encore des fans qui continuent de rêver à l’idée d’avoir une console portable Xbox entre leurs mains. C’est le cas de Kashama, un utilisateur de Tiktok qui a encore une fois surpris par la conception d’un Xbox portable imaginaire. Votre nom? Xbox Série Z.

Tout d’abord, il est important de souligner qu’il est un modèle 3D dans un programme de réalité augmentéeCe n’est pas un appareil physique, mais cela dit, le travail de cet amateur est très intéressant. Le design de la console en lui-même est assez sobre, dans la lignée de la Nintendo 3DS, mais avec la propre distribution de boutons de la Xbox.

Dès le départ, la façon dont l’appareil est ouvert est frappante, car c’est un processus automatique -très futuriste- qui nous laisse avec un grand écran au-dessus de la console, et écran tactile plus petit entre les boutons et les bâtons. C’est certainement un design plus standard qu’un autre modèle portable Xbox que ce même amateur a créé il y a quelque temps.

Dans ce cas, et sans nom de code, c’était une commande qui était à son tour le propre écran de la console, comme vous pouvez le voir dans cette même rubrique. Que pensez-vous du design? Laquelle aimez-vous le plus des deux créations de ce fan?

xCloud, le jeu cloud Xbox

Comme nous vous l’avons dit dans 3DJuegos en parlant de nos impressions avec xCloud après plusieurs mois à profiter du service, «l’intégration de xCloud dans le Xbox Game Pass lui donne une nuance différenciante» par rapport aux autres plateformes de jeux dans le cloud. Grâce à ce service, les fans ont devant eux une grande variété de jeux vidéo dont ils peuvent profiter sur leurs appareils mobiles, et plus tard également sur PC, sans se soucier d’avoir la console ou le matériel suffisamment puissants pour exécuter des jeux de pointe.

