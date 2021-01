Écrit par Jose García Nieto sur Android

Changer de mobile peut parfois être une véritable odyssée. Il y a plus de 1300 marques sur le marché, plus de 20000 appareils différents et, chaque jour, de plus en plus. Le renouvellement du smartphone n’est généralement pas une tâche facile, et bien qu’il soit vrai que la première chose à faire est renseignez-vous bien sur toutes les possibilités qui s’offrent à vous, le facteur qui devrait vous faire choisir entre l’un ou l’autre n’est ni le prix, ni la marque, ni la couche de personnalisation. Loin.

On se laisse tous emporter par les chiffres. Nous voulons tous plus de RAM, des processeurs plus rapides, des caméras avec plus de mégapixels et plus d’objectifs, plus de vitesse, plus d’écran, plus, plus, plus. La réalité est que la plupart des décisions que nous prenons sont généralement impulsives et, à de nombreuses reprises, nous finissons par dépenser plus que nous ne le devrions pour quelque chose dont nous n’allons pas profiter pleinement. C’est pourquoi, cher lecteur, la seule chose à prendre en compte lors de l’achat d’un mobile sont vos besoins.

Un mobile qui s’adapte à vous, pas à vous

La seule chose que vous devez vous demander est si le téléphone que vous êtes sur le point d’acheter il sert ce pour quoi vous l’utilisez. Je m’explique. Il est clair qu’un appareil avec 8 Go de RAM et le dernier processeur Qualcomm fera tout à la vitesse de l’éclair, il ouvrira WhatsApp en un clin d’œil et vous permettra de jouer à tous les jeux en définition maximale, Mais en avez-vous vraiment besoin? Si votre utilisation du mobile consiste à consulter le courrier, les appels et certaines messageries instantanées et réseaux sociaux, je peux vous garantir que vous n’avez pas besoin d’un haut de gamme.

Vous n’avez pas non plus besoin d’un haut de gamme pour écouter de la musique, regarder des vidéos sur YouTube et même regarder un film sur Netflix. Vous n’en avez pas besoin, et cela n’a aucun sens de payer plus pour quelque chose dont vous n’avez pas besoin, non?. C’est comme acheter une Ferrari pour parcourir la route à 50 km / h dans une ville de 10 000 habitants. At-il atteint l’objectif, qui est de vous amener de la maison au travail? Oui mais tu n’en profiteras jamais. C’est de l’argent jeté.

Maintenant, si vous êtes une personne qui joue beaucoup, qui aime prendre des photos et enregistrer des vidéos, en bref, qui exige plus du mobile, alors vous pouvez envisager un haut de gamme (bien qu’il existe un bon nombre d’appareils de milieu de gamme qui aussi ils en valent la peine, tout est dit). De la même manière, et j’ouvre un parapluie, vous n’avez pas non plus à fermer le système d’exploitation Android. Si vous voulez un iPhone parce que c’est plus simple, parce que vous avez déjà un Mac et que c’est bon pour vous, parce que vous aimez le travail qu’Apple fait, achetez-le sans crainte. Il peut être moins puissant, il peut avoir des choses qui peuvent être améliorées, mais que cela vous convienne est la seule chose importante.

Un bon achat est un achat intelligent.

Au final, l’achat que vous effectuez vous accompagnera pendant un ou deux ans, il vaut donc mieux acheter quelque chose que vous aimez, qui fonctionne pour vous et qui vous offre la meilleure expérience. Ne vous laissez pas emporter par les chiffres, laissez vos besoins prendre la décision finale.