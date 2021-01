La smartwatch idéale pour Android, ni trop bon marché, ni trop chère

Écrit par Jacinto Araque dans Offres

La Huawei Watch GT 2e est une smartwatch dont nous vous avons déjà parlé plus d’une fois, car il s’agit de l’une des meilleures smartwatches pour Android que vous pouvez trouver pour un prix qui, bien que pas ultra bon marché, est moins cher que les meilleurs modèles du marché.

Et aujourd’hui, nous allons vous montrer à nouveau cet appareil, qui est toujours à un prix révolutionnaire, et ce qui est l’une des options les plus intéressantes du marché actuellement si vous voulez une smartwatch compatible avec votre mobile Android.

Achetez la Huawei Watch GT 2e pour moins de 100 euros sur AliExpress

Nous avons déjà analysé la Huawei Watch GT 2e, un appareil élégant et sobre avec des bracelets interchangeables, ce qui en fait, tout d’abord, une smartwatch assez attractive de par sa capacité de personnalisation. Sa couronne est ronde, ce qui évoque l’apparence d’un garde-temps d’une vie, et cela peut être un point positif si vous aimez ce type de design.

De plus, le logiciel Huawei en termes de smartwatches nous plaît beaucoup, car il dispose d’une alarme, d’une minuterie, mesure de l’activité et du sommeil, ainsi qu’un bon nombre de modes sportifs que vous pouvez activer directement depuis la montre, sans utiliser le mobile.

CourirCourse à pied sur une machineMarcher en plein airMarcherCourse entre paysBicyclette Vélo stationnaireNageNage en plein airTriathlon

En termes de convivialité, il est intuitif et devient très facile à utiliser après avoir été avec l’appareil pendant un certain temps. D’un autre côté, la batterie est l’un de ses atouts, et la vérité est que c’est quelque chose qui est apprécié. D’autre part, son L’écran de 1,39 pouces est AMOLED, et il a une densité de pixels de 328, vous ne verrez donc aucun pixel à chaque fois que vous regardez votre poignet.