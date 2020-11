Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Actuellement, l’arrivée de Switch en Chine, ce qui s’est produit grâce à l’union avec Tencent, est un fait célébré car la console à succès de la société japonaise a pu pénétrer légalement le marché le plus convoité au monde. Cependant, bien qu’aujourd’hui tout puisse être du miel sur des flocons, il y a des décennies ce n’était pas comme ça et le marché chinois était l’un des principaux ennemis de Nintendo et cette partie de l’histoire devient pertinente aujourd’hui en raison de la faillite d’une entreprise chinoise devenue célèbre en clonant le légendaire Famicom.

Il y a quelques instants, Daniel Ahmad, analyste chez Niko Partners, a révélé via son compte Twitter que la société chinoise Subor avait déclaré faillite. Peut-être que la mention de cette société ne fait pas de bruit chez les générations actuelles de joueurs, mais elle le fait certainement dans le passé car il y a plus de 30 ans, elle est devenue célèbre en clonant la Famicom, oui, la console légendaire qui a conduit au sommet Nintendo. En ce sens, pour le public mexicain, la référence à Family suffira, un système pirate qui faisait tourner des jeux, également piratés, de Famicom et qui était très populaire dans notre pays pour son prix très accessible. Bien que Subor n’ait pas été le créateur direct de la famille, son système original était celui qui a commencé avec toute cette scène qui a illégalement profité du succès de Nintendo.

C’est un triste jour pour la génération Y en Chine, car il a été annoncé que Subor avait fait faillite aujourd’hui. Subor est la société qui a popularisé les clones NES et Super NES en Chine à la fin des années 80 et au début des années 90, y compris sa populaire machine d’apprentissage promue par Jackie Chan. pic.twitter.com/ebFTEmLTPn – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 10 novembre 2020

De plus, Subor était connu pour un autre produit qui reprenait une idée de Nintendo et la combinait avec ce clone de la console Family. Nous nous référons à la version piratée de Family BASIC, le matériel de programmation que Nintendo a lancé sur le marché par Hudson Soft et Sharp, qui comportait un clavier connecté à la Famicom et permettait aux utilisateurs de connaître et de mettre en pratique la langue de programmation.

D’un autre côté, Ahmad a souligné que le grand succès que Subor avait eu il y a des décennies était dû au fait qu’il était capable de proposer des jeux comme Super Mario Bros.et Contra au public chinois.

La machine d’apprentissage a pris en charge des cartouches avec des logiciels éducatifs et des logiciels de jeux. Il pourrait également utiliser des contrôleurs de style famicom. C’est ainsi que de nombreuses personnes en Chine ont expérimenté pour la première fois le jeu sur console et des IP clés comme Mario et Contra. Fin d’une époque.小霸王 其乐无穷 啊 pic.twitter.com/aAmpzz6nZL – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 10 novembre 2020

