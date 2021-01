Au cours des dernières heures, l’application de la Société espagnole d’immunologie est l’une des plus téléchargées sur le Google Play Store, et est également disponible sur iOS. Le but de l’application est aider les utilisateurs à différencier les symptômes du COVID de maladies similairescomme la grippe et le rhume.

Le fonctionnement de l’application est très simple et, grâce à un court questionnaire qui nous prendra environ deux minutes, nous aurons un “diagnostic” sur la maladie possible que nous pourrions avoir. L’application est entièrement gratuite et n’a pas de publicité.

Avec cette application, vous pouvez vous faire une idée si vous avez un COVID ou un simple rhume

L’application SEI (Société espagnole d’immunologie) ne pèse que 8 mégaoctets sur Android, étant une application très simple qui nous amène à un questionnaire. Le temps fixé pour cela est de deux minutes, mais si nous sommes rapides, il ne nous faudra pas beaucoup plus d’une minute pour le terminer.

L’application est un questionnaire qui nous aidera à avoir une référence sur la maladie possible que nous avons contractée. Distinguer le rhume, la grippe et le COVID

Pendant le questionnaire on nous posera des questions sur les symptômes que nous présentons: toux, mucus, perte de goût et d’odeur, mauvais corps, douleurs musculaires, etc. Sur la base des réponses que nous donnerons, l’application nous montrera un écran final avec les résultats.

En cela, sous forme de pourcentages, on nous montre les probabilités que nous ayons une maladie ou une autre. L’application elle-même indique que les résultats ne sont pas un test de diagnosticmais une orientation.

SEI

Partager La Société espagnole d’immunologie crée une application pour vous aider à distinguer les symptômes du COVID des autres maladies