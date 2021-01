Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Ils disent que la persévérance est tout dans la vie, que dans la guerre et l’amour tout va, et bien, pour tromper Sony, vous devez essayer jusqu’à ce qu’ils nous poursuivent. C’est ce que ça montre PlateStation 5, qui a été appelé plus tard Personnalisez mes assiettes et cela revient maintenant à charger comme Coquilles CMP.

C’est à propos de cette entreprise que car avant la sortie de la PlayStation 5, elle proposait déjà des couvertures personnalisées pour la nouvelle console Sony. Malheureusement au cours des 2 dernières occasions, les Japonais leur ont fait «des visites amicales d’avocats», avec lesquelles ils les ont invités à renoncer.

Maintenant, ils sont revenus et prétendent avoir une technique infaillible dans un vide juridique. Ils pensent que s’ils brevetent le produit et parviennent à le vendre alors que l’approbation de la licence est encore à l’étude, ils peuvent toujours le faire et se sauver du procès.

“Le brevet est en instance, et toutes les ventes qui sont finalisées avant son approbation sont intouchables. C’est quelque chose que nous ne savions pas avant. Maintenant, nous savons.” Il est lu sur le site Web des rêveurs, où ils assurent également fièrement que leurs créations sont originales et ont une meilleure ventilation que celles de Sony.

Pour l’instant, sur leur site Web, ils vendent même des couvertures de God of War Ragnarok, des visionnaires.

