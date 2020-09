Laird Hamilton se lance dans la frénésie de l’introduction en bourse.

Le surfeur légendaire est le co-fondateur de Laird Superfood, une société basée à Sisters, Ore.qui vient de déposer sa candidature en bourse. La startup ne cherche qu’à lever jusqu’à 40 millions de dollars, mais sa décision de tester les marchés publics reflète la récente flambée des introductions en bourse, même en pleine crise économique.

Fondée en 2015, Laird Superfood vend des crémiers «superaliments» et d’autres produits à base de plantes tels que des champignons et des mélanges d’eau de coco. À ce jour, il a levé environ 50 millions de dollars, dont un tour de table de 10 millions de dollars de Danone Manifesto Ventures en avril et un financement antérieur de WeWork.

L’introduction en bourse de la société montre qu’elle a généré un chiffre d’affaires de 13 millions de dollars l’année dernière, avec une perte nette de 8,5 millions de dollars. Il estime son marché adressable total à 3 milliards de dollars.

Hamilton détient 13,2% de la société, tandis que Danone en détient 13,4%.

Laird Superfood, dirigé par le co-fondateur et PDG Paul Hodge – un copain de surf de Hamilton – surfe sur une tendance d’intérêt croissant pour les substituts de viande, soutenue par des géants tels que Impossible et Beyond Meat. Les données de SPINS publiées en mars montrent que les ventes d’épicerie d’aliments à base de plantes qui remplacent directement les produits animaux ont augmenté de 29% au cours des deux dernières années pour atteindre 5 milliards de dollars.

Hamilton est également le co-fondateur de GolfBoard, une autre société de l’Oregon qui vend des planches à roulettes électriques pour le terrain de golf.

Le marché des introductions en bourse est brûlant, avec une vague de sociétés technologiques annonçant leur intention d’entrer en bourse au cours des derniers mois. Cinq startups de logiciels d’entreprise ont déposé des documents pour être rendus publics en une seule journée la semaine dernière.