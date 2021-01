Nous avons beaucoup d’histoires à raconter derrière la technologie et les produits. Depuis Hypertextuel J’ai beaucoup de choses à dire sur la couverture que je fais habituellement à des entreprises comme ManzanaMais il y a aussi d’autres aspects derrière les entreprises technologiques.

2020 a été une année compliquée, pleine de défis pour tous, de difficultés économiques, de difficultés de mouvement, de perte d’emploi, de perte de personnes, même. La pandémie nous a mis dans des situations jamais vécues auparavant.

Mais il y a aussi de belles histoires qui émergent des équipes humaines des multinationales technologiques. L’un d’eux s’est produit à Madrid, où plusieurs employés de Manzana, qui lors de l’enfermement en phase d’urgence en Espagne en raison du coronavirus, a décidé de se lancer pour aider des personnes en situation précaire et compliquée à côté du la Croix Rouge.

RÉPONSE Plan de la Croix-Rouge

Le plan RÉPOND de la la Croix Rouge fait un suivi téléphonique de près de 400000 personnes identifiées comme particulièrement vulnérables à la COVID-19[feminine. L’objectif est d’aider et de détecter les besoins.

Parmi les aides figurent la collecte d’échantillons, le transfert des personnes affectées ou un soutien psychosocial. Également la distribution et la livraison de nourriture et de kits avec les produits de première nécessité.

C’est là que plusieurs employés de Manzana Boutique Parc du Sud ils ont agi. En tant que bénévoles, ils ont appliqué leur expérience en organisation d’équipe, en logistique ou en service client et l’ont déposée dans le plan RESPONDE. Tout au long des mois les plus compliqués de détention, ils travaillaient chaque jour, chaque après-midi pour la Croix-Rouge.

Une initiative promue par Tim Cook en 2011

Cela s’est produit, en partie, grâce au soutien que Manzana fournit aux employés qui veulent faire du bénévolat. L’entreprise permet de modéliser les horaires afin qu’ils aient suffisamment de temps dans la journée pour de telles activités parascolaires.

En outre Manzana correspond aux dons ou aux heures de bénévolat des employés de l’entreprise, quel que soit leur titre. C’est un programme qui Tim Cook Il a commencé en septembre 2011 et a été maintenu tout au long de la décennie à ce jour.

Manzana il correspond aux heures sous forme de dons faits à des mouvements, organisations et causes caritatives, solidaires ou caritatives dans lesquelles les salariés de l’entreprise se sont portés volontaires.

Plus de 600 millions de dons d’Apple à 34000 organisations à travers le monde

Depuis le lancement du programme de dons d’Apple, la société a réussi à lever plus de 600 millions de dollars, des dons de contrepartie et des heures de bénévolat de vos employés.

De plus, ils ont fait des dons à plus de 34 000 organisations dans le monde et se sont enregistrés 1 600 000 heures de bénévolat par les employés de l’entreprise. Beaucoup de ces heures se sont déroulées en Espagne et en Amérique latine.

L’article Solidarité Apple, très présent parmi ses salariés en Espagne a été publié dans Hypertext.