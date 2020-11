Un athlète rend hommage à Bulma, la femme la plus intelligente de l’univers Dragon Ball

La saga Dragon Ball est tellement populaire et reconnu mondialement que chaque jour il y en a plus illustrations et croisements qui se font en son nom. Surtout quand il s’agit de personnages super puissants.

Cependant, certains fans se sont également consacrés à illustrer des personnages secondaires comme Bulma étant un lapin assez drôle et intéressant, et pour ne pas aller trop loin, il y a quelques jours un athlète du prestigieux ligue WWE connue comme Lana Perry a fait un cosplay la femme la plus intelligente du monde Et c’était le résultat.

Le meilleur cosplay de Bulma que vous verrez cette semaine

La lutteur professionnel Lana Perry a partagé une photo avec ses followers sur le réseau social Twitter où elle montre un personnification fantastique de Bulma. Le cosplay est inspiré du première génération de Dragon Ball, où il s’engage dans des aventures avec les puissants Goku.

Assurez-vous de vous connecter sur #Raw ce soir! @WWE #RavishingRussian pic.twitter.com/YzqjmVBrYC – CJ «Lana» Perry (@LanaWWE) 3 novembre 2020

Sur la photo, vous pouvez voir le professionnel utilisant le tenue rose, avec une légère modification à la poitrine puisqu’elle le porte en haut, une jupe de la même couleur ainsi que le nœud qui retient ses cheveux. le les cheveux ont une couleur similaire à celle du personnage officiel, sans laisser de côté la ceinture avec le nom de Bulma.

Voudriez-vous porter une tenue comme celle-ci?

Image exceptionnelle

