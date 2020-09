Tyler «Ninja» Blevins. (Photo Amazon)

La plus grande star du streaming de Twitch est de retour.

Tyler «Ninja» Blevins, le joueur professionnel qui a quitté la plate-forme d’Amazon l’année dernière pour s’installer sur le Mixer de Microsoft, a signé un nouvel accord pluriannuel exclusif avec Twitch. Cette décision intervient quelques mois après que Microsoft a fermé Mixer, la plate-forme de streaming de jeux lancée il y a quatre ans.

«Je suis ravi de revenir au streaming à plein temps et de me connecter avec ma fidèle base de fans», a déclaré Blevins dans un communiqué. «J’ai vraiment pris mon temps pour décider quelle plateforme était la meilleure et Twitch m’a soutenu tout au long de ce processus et a compris mes objectifs de carrière généraux. Dans ce chapitre suivant, je vais me faire un point d’honneur d’élever et d’attirer plus de regards sur les créateurs sous-représentés. J’ai hâte de travailler avec Twitch pour montrer comment cette incroyable communauté de joueurs peut avoir un impact significatif. »

Un nouveau chapitre, uniquement sur @Twitch pic.twitter.com/cv2qFFFI0p – Ninja (@Ninja) 10 septembre 2020

Microsoft aurait payé à Blevins, un pro de Fortnite comptant 40 millions de fans dans le monde, entre 20 et 30 millions de dollars par an pour passer à Mixer. Microsoft a fini par fermer Mixer et s’est associé à Facebook Gaming pour déplacer la communauté Mixer vers la plate-forme de jeu du géant des médias sociaux.

Le marché du streaming a connu une forte augmentation de sa popularité globale pendant la pandémie COVID-19, le public domestique se tournant vers le contenu diffusé en direct pour un contact humain supplémentaire dans un monde socialement éloigné. Dans un monde post-Mixer, Facebook Gaming et Twitch appartenant à Amazon ont tous deux atteint de nouveaux sommets, selon le dernier rapport de StreamElements.

Amazon a acheté Twitch pour près d’un milliard de dollars en 2014.

Blevins revient avec sa première diffusion en direct jeudi à midi PT.