L’équipe Resonance.AI, y compris le co-fondateur Tom Chiarella (extrême droite, deuxième rangée), et la cofondatrice Randa Minkarah (deuxième à gauche, deuxième rangée).

Les diffuseurs de nouvelles télévisées, les studios de production et d’autres utilisent la technologie d’une startup de Seattle pour analyser leur contenu vidéo et apporter des modifications en fonction de la réception du public.

Resonance AI a récemment investi 2,28 millions de dollars d’un cycle d’investissement plus important pour alimenter la croissance de sa plate-forme d’analyse vidéo qui utilise l’intelligence artificielle pour mesurer le dialogue, la musique, l’humeur, l’éclairage, le rythme, le mouvement, etc.

La startup fournit des données qui aident les créateurs de contenu à comprendre ce qui résonne avec un public. Il peut répondre à des questions telles que: Quel est mon talent le plus précieux? Quels types d’histoires résonnent par marché? Le montage de mon émission est-il trop rapide?

La startup âgée de 6 ans est dirigée par le PDG et co-fondateur Tom Chiarella, un ancien dirigeant de Statera et General Electric, ainsi que par la présidente et cofondatrice Randa Minkarah, une vétérane des médias et de la publicité qui a passé cinq ans chez Fisher Communications. .

« Ceci est construit par les médias pour les médias », a déclaré Minkarah. «Le marquage vidéo typique identifie principalement les objets et n’associe pas les éléments de la vidéo aux performances réelles. Nous fournissons des informations significatives et exploitables qui aident nos clients à connaître leur audience, à élargir leur audience et à les garder à l’affût. »

Les clients comprennent des réseaux tels que The Weather Channel et des diffuseurs de télévision tels que News Press Gazette.

Resonance était l’un des meilleurs choix lors de la conférence Disrupt de TechCrunch au début du mois. L’entreprise de 15 personnes a levé environ 5 millions de dollars à ce jour.